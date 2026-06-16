Social Media καμπάνια, μετά από spec, για τις αγορές της Κύπρου και της Ελλάδας

Η Meteorites Creative Space αναδείχθηκε νικήτρια στο spec της Photos Photiades Breweries, που αφορούσε τον Κυπριακό craft Μηλίτη της εταιρείας, τη Μηλίτσα.

Με όχημα την Κυπριακή προέλευση της Μηλίτσας και σλόγκαν το “Γεύσου τη μαγεία”, η καμπάνια ισορροπεί ανάμεσα σε αστικούς μύθους και την αλήθεια του brand, δημιουργώντας εντυπωσιακό mixed media περιεχόμενο, με διαφορετικά videos και photos, που εξυπηρετούν όλες τις ανάγκες του λανσαρίσματος.

Η παραγωγή όλων των υλικών πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο, με εταιρεία παραγωγής την Juno12 και σκηνοθέτη τον Μάρκο Κασσινό.