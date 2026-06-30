Με αντικείμενο την «Παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη βελτίωση της λειτουργίας και εποπτείας των ΑΕ του Δημοσίου»

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας προκήρυξε ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, με αντικείμενο την «Παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη βελτίωση της λειτουργίας και εποπτείας των ΑΕ του Δημοσίου». Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 7.565.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, ενώ με ΦΠΑ 24% διαμορφώνεται σε 9.380.600 ευρώ. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 20 μήνες από την υπογραφή της.

Το έργο έχει ως βασικό στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, της διαφάνειας και της λογοδοσίας στη λειτουργία των Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου, μέσα από την ανάπτυξη ενός ενιαίου και λειτουργικά εφαρμόσιμου πλαισίου στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού. Παράλληλα, προβλέπει την ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων παρακολούθησης, υποστήριξης και αξιολόγησης, με στόχο τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών και την καλύτερη εποπτεία των δημόσιων ΑΕ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την αγορά της επικοινωνίας παρουσιάζει το Πακέτο Εργασίας 5, το οποίο αφορά τις Υπηρεσίες Επικοινωνίας και Δημοσιότητας. Το συγκεκριμένο σκέλος περιλαμβάνει τον στρατηγικό σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη συμβουλευτική υποστήριξη ενός ολοκληρωμένου επικοινωνιακού προγράμματος για την προβολή του έργου και των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τη διακήρυξη, ο ανάδοχος θα αναλάβει, μεταξύ άλλων, τον σχεδιασμό της επικοινωνιακής στρατηγικής και του σχεδίου δράσεων, τη διαχείριση διαφημιστικής καμπάνιας σε ΜΜΕ, social media και διαδίκτυο, τον συντονισμό δράσεων επικοινωνίας, την προβολή σε παραδοσιακά και ψηφιακά μέσα, καθώς και την παραγωγή έντυπου, ηλεκτρονικού, οπτικοακουστικού και λοιπού ενημερωτικού ή διαφημιστικού υλικού.

Το πλάνο επικοινωνίας θα έχει ορίζοντα 20 μηνών και θα πρέπει να είναι χρονικά κατανεμημένο, κοστολογημένο και τεκμηριωμένο ως προς την αποτελεσματικότητά του. Θα περιλαμβάνει σαφείς στόχους, ομάδες κοινού, επικοινωνιακό μίγμα, σταθερά εικαστικά και μηνύματα, καθώς και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφόρησης.

Στο πεδίο της διαφημιστικής προβολής, προβλέπεται η κατάρτιση Media Plan ανά κατηγορία μέσων, με ανάλυση διάρκειας, επιλογής μέσων, κόστους, στόχευσης και αναμενόμενης αποτελεσματικότητας. Το σχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει κατανομή ενεργειών ανά μέσο, βέλτιστο μίγμα προβολής και τεκμηρίωση για την προσέγγιση των ομάδων-στόχου.

Οι δράσεις προβολής καλύπτουν τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά μηνύματα, έντυπες καταχωρήσεις και advertorials, ηλεκτρονικό τύπο, καθώς και καμπάνιες σε ψηφιακά μέσα και κοινωνικά δίκτυα. Ενδεικτικά, γίνεται αναφορά σε Google Display Network, Google Search Network, YouTube, Facebook και Instagram, με τον ανάδοχο να αναλαμβάνει τη δημιουργία, διαχείριση, παρακολούθηση και βελτιστοποίηση των ψηφιακών καμπανιών.

Παράλληλα, προβλέπονται υπηρεσίες Γραφείου Τύπου και διαχείρισης σχέσεων με τα ΜΜΕ, όπως σύνταξη και αποστολή δελτίων Τύπου, ανακοινώσεων, ενημερωτικού υλικού, προετοιμασία άρθρων, αφιερωμάτων, συνεντεύξεων και παρουσιάσεων, καθώς και ανάπτυξη σχέσεων με δημοσιογράφους και φορείς για την ενίσχυση της δημοσιότητας του έργου.

Σημαντικό μέρος του αντικειμένου αφορά και την παραγωγή περιεχομένου. Η διακήρυξη προβλέπει δημιουργία εντύπων, αφισών, μακετών, καταχωρήσεων, web banners, τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών spots, καθώς και προωθητικών videos για social media, εκδηλώσεις και δράσεις δημοσιότητας. Επίσης, περιλαμβάνεται η οργάνωση μεικτών, δια ζώσης και ψηφιακών, ενημερωτικών εκδηλώσεων, καθώς και press events, όπως συνεντεύξεις Τύπου και press lunches.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026, στις 14:00, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.