Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το ADathon 2026, το τριήμερο Hackathon Δημιουργικότητας και Καινοτομίας των Ermis Awards της ΕΔΕΕ σε συνεργασία με το ADandPRLAB του Παντείου Πανεπιστημίου.

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στο Design Lab by Kotsovolos, έναν σύγχρονο χώρο που για τρεις ημέρες μετατράπηκε σε ένα δυναμικό hub συνεργασίας, έμπνευσης και πειραματισμού για τη νέα γενιά της διαφήμισης και της επικοινωνίας.

Οι challenge owners του ADathon 2026

Στο επίκεντρο της φετινής διοργάνωσης βρέθηκαν οι challenge owners, οι οποίοι έδωσαν στους συμμετέχοντες πραγματικά challenges & briefs από τον χώρο αγοράς και της επικοινωνίας.

Τα δύο βασικά challenges προήλθαν από:

KitKat

Βίκος Cola

Τα δύο brands αποτέλεσαν τον δημιουργικό πυρήνα του ADathon 2026, θέτοντας πραγματικές προκλήσεις καινοτομίας για ανάπτυξη νέου προϊόντος, υπηρεσίας ή εμπειρίας σε συνδυασμό με την πρόκληση της στρατηγικής και δημιουργικής τους επικοινωνίας πάνω στις οποίες οι φοιτητικές ομάδες ανέπτυξαν ολοκληρωμένες λύσεις καινοτομίας και καμπάνιες με έμφαση στο insight, το storytelling και τη δημιουργική εκτέλεση.

Συμμετοχή και Διαδικασία

Για τρεις μέρες, 80 φοιτητές και φοιτήτριες του ADandPRLAB χωρισμένοι σε 17 ομάδες- GenZ Agencies εργάστηκαν εντατικά πάνω στα challenges, μετατρέποντας τα σε ολοκληρωμένες ιδέες καινοτομίας και δημιουργικές καμπάνιες.

Καθ’όλη τη διάρκεια του ADathon, οι συμμετέχοντες συνεργάστηκαν με 25 μέντορες και επαγγελματίες του κλάδου, συμμετείχαν σε inspirational talks και έλαβαν συνεχή καθοδήγηση μέσα από mentoring sessions, ενώ, 12 κριτές αξιολόγησαν τις τελικές παρουσιάσεις των ομάδων.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε την Παρασκευή με την ανακοίνωση των challenges και την πρώτη γνωριμία ομάδων και mentors, συνεχίστηκε το Σάββατο με εντατική δημιουργική ανάπτυξη και feedback sessions και, τέλος, την Κυριακή κορυφώθηκε με τα final pitches των ομάδων και την ανάδειξη των νικητών.

Οι νικήτριες ομάδες του ADathon 2026

Μετά από αξιολόγηση των τελικών παρουσιάσεων, οι 12 κριτές ανέδειξαν τις εξής νικήτριες ομάδες:

Advice, KitKat Challenge (Αναστόπουλου Μυρσίνη, Γεωργοπούλου, Αναστασία, Καρβελά Ναταλία, Πανούση Ιωάννα Ελένη

ADspire Agency: Βίκος Cola Challenge, Ευαγγελάτου Χρυσούλα, Παληού Ευαγγελία, Σγαντζούρη Θεώνη, Τσόφλιου Ερωφίλη

Οι ομάδες αυτές ξεχώρισαν για την καινοτόμες ιδέες τους, στρατηγική τους σκέψη, τη δημιουργική αρτιότητα και την ικανότητά τους να μετατρέπουν τα briefs σε ολοκληρωμένες καμπάνιες.

Δηλώσεις

Μπέττυ Τσακαρέστου, Αναπληρώτρια καθηγήτρια και διευθύντρια του ADandPRLAB, Πάντειον Πανεπιστήμιο:

Το ADathon 2026 μια κοινή πρωτοβουλία για ένα Hackathon Καινοτομίας και Δημιουργικότητας των Ermis Awards της ΕΔΕΕ και του ADandPRLAB του Παντείου Πανεπιστημίου διοργανώθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά με μεγάλη επιτυχία, διαμορφώνοντας ένα περιβάλλον συν-δημιουργίας, αναζήτησης καινοτόμων "startup" ιδεών για προϊόντα, υπηρεσίες ή εμπειρίες που δημιουργούν λύσεις με θετικό αντίκτυπο και συναντούν ουσιαστικά τις αξίες, τα ενδιαφέροντα, τις ανάγκες και τις προσδοκίες της GenZ για μια ζωή αυθεντική, με νόημα και εμπιστοσύνη στις δημιουργικές τους δυνατότητες για ουσιαστική συνεισφορά. Το ADathon μέσα από τη διαδικασία του mentoring αποτελεί μια σπουδαία "πλατφόρμα" δια-γεννεακής συνεργασίας εντός του οικοσυστήματος της διαφήμισης και της επικοινωνίας, συνδέοντας, τις/ τους νέους τελειόφοιτους ως co-creators και σχεδιαστές του παρόντος και του μέλλοντος της επικοινωνίας, αξιοποιώντας γνώσεις, εμπειρίες και την τέχνη της ενεργούς ακοής και συνεργασίας.

Θερμές ευχαριστίες στην ΕΔΕΕ, ιδιαίτερα τη κ. Μαρία Κάντζα για την πίστη στο όραμα του ADathon , όλες τις ομάδες του ADandPRLAB που συμμετείχαν και διακρίθηκαν και όλες/ όλους τους μέντορες και κριτές που έδωσαν αξία σε όλο το εγχείρημα

Δήμητρα Κακουλίδη, Γενική Διευθύντρια Weekend και εκπρόσωπος του Challenge ΒΙΚΟΣ:

Το ADathon με βρήκε από την πλευρά του challenge owner. Η Βίκος Cola ενέπνευσε τα παιδιά που παρέδωσαν προτάσεις τόσο πλήρεις - στρατηγικά, δημιουργικά, εκτελεστικά - που με έκαναν να σκεφτώ ότι η διαφήμιση είναι σε καλά χέρια. Ένα μεγάλο μπράβο στην ΕΔΕΕ που, μέσα από το ADathon, εντάσσει από νωρίς στους φοιτητές στις πιο exciting στιγμές του χώρου: τα pitches & τα awards. Χάρηκα άπειρα που είδα τους "απογόνους" του τμήματός μου να έχουν εξελιχθεί τόσο - προφανώς χάρη στην υπέροχη Μπέττυ Τσακαρέστου και καθόλου χάρη στα δικά μου γονίδια (που σε κάποιο προπομπό του ADathon πριν από 30 χρόνια είχα "πατώσει".) O αείμνηστος Ποταμιάνος θα ήταν πολύ περήφανος αν παρακολουθούσε από κάποια γωνιά. Και στα επόμενα!

Ιουλία Αλβενιώτη, Senior Brand Manager Confectionery, Nestle:

Η συμμετοχή μας στο ADathon 2026 ήταν μια μοναδική ευκαιρία να έρθουμε πιο κοντά στη νέα γενιά δημιουργών και να δούμε πώς προσεγγίζουν σύγχρονες επικοινωνιακές προκλήσεις μέσα από το challenge της KitKat. Οι ιδέες των φοιτητών ξεχώρισαν για τη φρεσκάδα, τη δημιουργικότητα και την ουσιαστική τους ματιά, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική και την προοπτική τους.

Συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες για την έμπνευση, τον ενθουσιασμό και το πάθος τους, καθώς και στους διοργανωτές για την εξαιρετική υλοποίηση μιας πρωτοβουλίας που αναδεικνύει τις δυνατότητες των νέων και ενισχύει την καινοτόμο σκέψη.

Για εμάς στη Nestlé, η ουσιαστική σύνδεση με την ακαδημαϊκή κοινότητα και τη νέα γενιά είναι ιδιαίτερα σημαντική. Γι’ αυτό, και υποστηρίζουμε ενεργά πρωτοβουλίες που δίνουν χώρο στους νέους να εκφράσουν τις ιδέες τους, να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να φέρουν φρέσκια, δημιουργική σκέψη στον χώρο της Επικοινωνίας και του Marketing.

Ένας θεσμός για τη νέα γενιά της διαφήμισης

Το ADathon συνεχίζει να αποτελεί έναν δυναμικό θεσμό που γεφυρώνει την ακαδημαϊκή κοινότητα με την αγορά εργασίας, δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου φοιτητές, μέντορες και επαγγελματίες συνεργάζονται για τη διαμόρφωση του μέλλοντος της διαφήμισης.

Η διοργάνωση στο Design Lab by Kotsovolos επιβεβαίωσε για ακόμη μία χρονιά τον ρόλο του ως σημείο συνάντησης καινοτομίας, συνεργασίας και δημιουργικής έκφρασης για τη νέα γενιά του κλάδου.