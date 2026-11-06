Το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, «AKTOR4TheFuture», ολοκλήρωσε τον φετινό κύκλο επιλογής, προσφέροντας σε νέους επιστήμονες τη δυνατότητα μεταπτυχιακών σπουδών σε κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού και της Ελλάδας, καθώς και εγγυημένη πενταετή απασχόληση στον Όμιλο AKTOR.

Ο Όμιλος AKTOR ολοκλήρωσε με επιτυχία τον φετινό κύκλο επιλογής υποτρόφων για το Πρόγραμμα Υποτροφιών AKTOR4TheFuture - το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα-, συνεχίζοντας τη στρατηγική του για επένδυση στη νέα γενιά επιστημόνων και ανάπτυξη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού που θα υποστηρίξει την αναπτυξιακή πορεία και τον μετασχηματισμό του Ομίλου και θα συμβάλει στη διακράτηση ταλέντου στην Ελλάδα.

Το Πρόγραμμα AKTOR4TheFuture υλοποιείται για δεύτερη συνεχή χρονιά από τον Όμιλο AKTOR και προσφέρει σε νέους Έλληνες επιστήμονες, ευκαιρίες πρόσβασης για μεταπτυχιακές σπουδές σε κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού και της Ελλάδας και, στη συνέχεια, εγγυημένη εργασία στον όμιλο AKTOR για πέντε έτη.

Το Πρόγραμμα φέρνει στο επίκεντρο ταλαντούχους νέους επιστήμονες που επιδιώκουν να διευρύνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους στους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, της Πληροφορικής και Τεχνητής Νοημοσύνης, των Σύνθετων Τεχνικών Έργων και των Χρηματοοικονομικών, στηρίζοντας την πανεπιστημιακή και επαγγελματική τους εξέλιξη.

Οι φετινοί επιλεγέντες υπότροφοι πραγματοποιούν μεταπτυχιακές σπουδές σε διεθνώς αναγνωρισμένα πανεπιστημιακά ιδρύματα, όπως το Imperial College London, το Columbia University, το Cornell Tech, το Delft University of Technology, το KU Leuven, το Eindhoven University of Technology και το Uppsala University.

Παράλληλα, το AKTOR4TheFuture προάγει την ισότιμη εκπροσώπηση των φύλων, με τις γυναίκες να αποτελούν το 40% των υποτρόφων, ενώ, ο μέσος όρος ηλικίας των συμμετεχόντων είναι τα 24 έτη.

Μέσα από το AKTOR4TheFuture, ο Όμιλος επιδιώκει να συνδέσει την πανεπιστημιακή αριστεία με την εφαρμοσμένη γνώση και την επαγγελματική εμπειρία, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη στελεχών που θα συμβάλλουν ενεργά στην υλοποίηση της στρατηγικής του. Ταυτόχρονα, ενισχύει τη σύνδεση της ανώτατης εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, προσφέροντας στους νέους επιστήμονες της χώρας μας τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους σε ένα σύγχρονο, δυναμικό και πολυσχιδές επιχειρηματικό περιβάλλον.

Μάλιστα, ήδη οι πρώτοι υπότροφοι του πρώτου κύκλου, που έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους, έχουν αναλάβει καθήκοντα στον Όμιλο σε τομείς, όπως οι ΑΠΕ, η Πληροφορική, το Finance κ.ά.

Η πραγματοποίηση του 2ου κύκλου του Προγράμματος επιβεβαιώνει τη δέσμευση του Ομίλου AKTOR να επενδύει συστηματικά στο ανθρώπινο κεφάλαιο και να δημιουργεί ευκαιρίες και ουσιαστικές προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης για τη νέα γενιά, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας.