Τα media αποτελούν πλέον τον μεγαλύτερο τομέα δραστηριότητας

Η Omnicom Group ανακοίνωσε ισχυρή πρόοδο στην ενοποίηση μετά την εξαγορά της Interpublic, καταγράφοντας συνολική αύξηση εσόδων 6,7% και οργανική αύξηση 3,9% στις βασικές της δραστηριότητες, καθώς και επέκταση κατά 240 μονάδες βάσης στο προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA. Η διοίκηση επανέλαβε το σχέδιο επαναγοράς μετοχών ύψους 5 δισ. δολαρίων για τον επόμενο χρόνο, με 2,8 δισ. να έχουν ήδη εκτελεστεί και στόχο μείωσης του αριθμού μετοχών κατά 11%-12% έως το τέλος του 2026.

Η Omnicom τόνισε επίσης την ανάπτυξη και κλιμάκωση της πλατφόρμας Omni που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη σε όλους τους εργαζομένους, επισημαίνοντας απτά οφέλη σε τομείς όπως τα media, το commerce και το retail. Τα media αποτελούν πλέον τον μεγαλύτερο τομέα δραστηριότητας, υποστηρίζοντας τη στρατηγική της Omnicom να αναδιαμορφώσει το χαρτοφυλάκιό της προς ταχύτερα αναπτυσσόμενες, βασισμένες σε δεδομένα δυνατότητες.

Η γεωγραφική συγκέντρωση εσόδων αυξήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες αντιπροσώπευσαν το 61% των βασικών εσόδων στο τρίμηνο. Η διοίκηση της Omnicom απέδωσε άμεσα τη βελτιωμένη κλίμακα και τις νέες συνεργασίες πελατών στην εξαγορά της Interpublic, ιδιαίτερα στους τομείς της υγείας και των δημοσίων σχέσεων.