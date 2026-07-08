Αφορά ενέργειες ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και προβολής για την επέκταση της υπηρεσίας «Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία».

Σε διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών δημοσιότητας προχωρά ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με αντικείμενο την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, προώθηση και προβολή του έργου που αφορά την περίοδο επέκτασης λειτουργίας της υπηρεσίας «Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία». Η προκήρυξη αφορά σύμβαση εκτιμώμενης αξίας 180.000 ευρώ και αφορά Ενέργειες Ενημέρωσης/Ευαισθητοποίησης, Προώθησης και Προβολής του έργου για την περίοδο επέκτασης λειτουργίας της υπηρεσίας «Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία και συγκεκριμένα :

Την ενημέρωση των ατόμων που θα διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα αλλά και την θέληση να διαδραματίσουν τον ρόλο του προσωπικού βοηθού.

Την ενημέρωση των ΑμεΑ αλλά των συγγενών – φροντιστών τους σχετικά με τους όρους και τις δυνατότητες απόκτησης προσωπικού βοηθού, του ρόλου του κ.τ.λ.

Την ενημέρωση των κοινωνικών εταίρων, θεσμικών φορέων αλλά και πολιτών.

Επικοινωνία με την κοινότητα και τον γενικό πληθυσμό των αποτελεσμάτων από την υλοποίηση της εφαρμογής του προγράμματος (πιλοτικής και της επέκτασης)

Η εκτιμώμενη διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την 1η Οκτωβρίου 2026 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2027, γεγονός που δημιουργεί χρονικό ορίζοντα ενός έτους για την ανάπτυξη και υλοποίηση των σχετικών ενεργειών. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026, στις 23:59.