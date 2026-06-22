Με κεντρικό μήνυμα το «Fest of The Best»

Τη νέα επετειακή καμπάνια για τον εορτασμό των 30 χρόνων λειτουργίας του Regency Casino Thessaloniki σχεδίασε και υλοποίησε η Orange Advertising. Με κεντρικό μήνυμα το «Fest of The Best», η καμπάνια δίνει το έναυσμα για μια σειρά δημιουργικών δράσεων και ενεργειών, που θα αναδείξουν όλες τις πτυχές του κορυφαίου προορισμού ψυχαγωγίας και διασκέδασης στη Βόρεια Ελλάδα, ο οποίος διατηρεί πρωταγωνιστικό ρόλο στο τοπίο του entertainment από το 1996.

Μέσα από ένα ολοκληρωμένο πλάνο online, offline και BTL ενεργειών, η καμπάνια προβάλλει τις μοναδικές εμπειρίες που προσφέρει το Regency Casino Thessaloniki, συνδυάζοντας κορυφαίο gaming σε πολυτελείς αίθουσες παιχνιδιού, γαστρονομικές προτάσεις σε εστιατόρια υψηλών προδιαγραφών, εντυπωσιακά μουσικά θεάματα σε μια εμβληματική μουσική σκηνή και slot παιχνίδι στο πρώτο Gaming & Entertainment Hub στην Ευρώπη.

Με αφορμή την έναρξη της καμπάνιας η κ.Δέσποινα Πορτοκάλη Managing Director της Orange Advertising, δήλωσε: «Τα 30 χρόνια του Regency Casino Thessaloniki δεν αποτελούν απλώς ένα επετειακό ορόσημο, αλλά μια μοναδική ευκαιρία να αναδείξουμε την ιστορία, την εξέλιξη και τη διαχρονική σχέση του brand με τη Θεσσαλονίκη. Μια διαδρομή που έχει αφήσει το δικό της ξεχωριστό αποτύπωμα στην πόλη και στους ανθρώπους της.»

Η καμπάνια βρίσκεται ήδη στον «αέρα», ενώ θα ακολουθήσει ολοκληρωμένο πλάνο δημιουργικής επικοινωνίας, το οποίο θα πλαισιώσει το σύνολο των επετειακών δράσεων που θα αναπτυχθούν έως το τέλος του έτους.