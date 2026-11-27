Επιστροφή στις χριστουγεννιάτικες τηλεοπτικές διαφημίσεις έπειτα από πέντε χρόνια.

Η Oreo κυκλοφόρησε τη νέα διαφημιστική καμπάνια «Santa’s Favorite Cookie», σηματοδοτώντας την επιστροφή της στις χριστουγεννιάτικες τηλεοπτικές διαφημίσεις έπειτα από πέντε χρόνια.

Η ιδέα προέρχεται από την εταιρεία παραγωγής No Notes, που ίδρυσε ο κωμικός Colin Jost, η οποία πούλησε απευθείας το concept στην Oreo, έξι μήνες μετά την ανάθεση της παγκόσμιας δημιουργικής στρατηγικής του brand στη 72andSunny. Η ιστορία βασίζεται σε μια χιουμοριστική ανατροπή της παράδοσης των Χριστουγέννων: ένας πατέρας δαγκώνει κρυφά ένα μπισκότο πριν να το αφήσει για τον Άγιο Βασίλη. Εκείνος, όμως, παίρνει την εκδίκησή του, αφήνοντας δαγκωματιές στα χριστουγεννιάτικα δώρα του πατέρα, μεταξύ των οποίων οι κάλτσες, ένα μπαστούνι του γκολφ, μια σανίδα snowboard και μια τηλεόραση. Στο τέλος, ο Άγιος Βασίλης απολαμβάνει ήρεμα ένα μπισκότο Oreo με γάλα στον Βόρειο Πόλο.

Τη σκηνοθεσία ανέλαβε ο Benji Weinstein, ενώ την παραγωγή συνυπέγραψαν οι Merchant και Good Company. Η Dentsu ανέλαβε τα social media και η Publicis Production είχε συμβουλευτικό ρόλο. Η καμπάνια θα προβληθεί σε Amazon, streaming πλατφόρμες, Meta, TikTok, Pinterest, Snapchat, YouTube και connected TV.

Στόχος της Oreo είναι να ενισχύσει τη σύνδεση του brand με τις γιορτινές παραδόσεις, καθιερώνοντας τα μπισκότα της ως αναπόσπαστο μέρος της χριστουγεννιάτικης εμπειρίας και ως την αγαπημένη επιλογή του Άγιου Βασίλη.