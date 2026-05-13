Με McCann, Adam & Eve\ TBWA, Havas και Leo

Η Peroni Nastro Azzurro ξεκίνησε επανεξέταση του παγκόσμιου λογαριασμού δημιουργικής επικοινωνίας της, με στόχο να «επαναπροσδιοριστεί με τον σωστό μακροπρόθεσμο συνεργάτη».

Η McCann Worldgroup, με επικεφαλής τη McCann London, διαχειρίζεται σήμερα το λογαριασμό, αφού κέρδισε τη συνεργασία το 2024. Η McCann συμμετέχει ξανά στη διαγωνιστική διαδικασία, ανταγωνιζόμενη τις Adam & Eve\TBWA (επίσης του ομίλου Omnicom), Havas και Leo της Publicis Groupe.

Η Malgorzata Lubelska, global brands director της Peroni Nastro Azzurro, δήλωσε: «Η Peroni Nastro Azzurro αφιέρωσε χρόνο για να επανεκτιμήσει την παγκόσμια κατεύθυνση του brand, τη διακυβέρνησή του και την υποστήριξη που απαιτείται για την επόμενη φάση ανάπτυξής του, ιδιαίτερα καθώς τόσο η επιχείρηση όσο και το ευρύτερο τοπίο των agencies έχουν εξελιχθεί. Η επιστροφή σε διαδικασία pitch είναι ένα προσεκτικά μελετημένο βήμα, ώστε να επαναπροσδιορίσουμε τη συνεργασία με τον κατάλληλο μακροπρόθεσμο partner, να ευθυγραμμίσουμε τις προσδοκίες και να δημιουργήσουμε την ισχυρότερη δυνατή παγκόσμια πλατφόρμα για το επόμενο κεφάλαιο του brand».

Η McCann ανήκε στην IPG μέχρι την εξαγορά της εταιρείας από την Omnicom τον Νοέμβριο, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε σημαντική αναδιάρθρωση. Η AAR διαχειρίζεται τη διαδικασία του pitch, όπως είχε κάνει και στην προηγούμενη αναθεώρηση του λογαριασμού. Η McCann θα συνεχίσει να εργάζεται πάνω στη βρετανική πλατφόρμα του brand, που ανήκει στην Asahi Europe and International, και το 2026. Η Havas συνεργάζεται με το brand Asahi Super Dry από το 2024. Το 2024, η McCann ανέλαβε την αποστολή να δημιουργήσει μια «μακροπρόθεσμη, παγκόσμια κεντρική δημιουργική πλατφόρμα» για την Peroni, με στόχο τη διαμόρφωση μιας «συνεπούς αφηγηματικής ταυτότητας του brand σε πολλαπλά σημεία επαφής με τους καταναλωτές και σε διαφορετικές αγορές», συμπεριλαμβανομένων του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ευρώπης και της Ασίας-Ειρηνικού. Τον Μάρτιο της φετινής χρονιάς, η McCann London δημιούργησε μια νέα πλατφόρμα brand με τίτλο «Only», τοποθετώντας την μπίρα στον κόσμο των ιταλικών αριστουργημάτων. Αυτόν το μήνα, οι McCann, Seen Presents και Joy! Collective δημιούργησαν μια εμπειρία «ιταλικής αναγέννησης» με τίτλο «Il fresco di Peroni» στο Covent Garden.