Στα 77.000 ευρώ ανέρχονται τα δύο τμήματα που αφορούν media relations, παραγωγή βίντεο και ψηφιακό περιεχόμενο με αξιοποίηση τεχνολογιών AI.

Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης και υποστήριξης του έργου MEDSHIFTGREEN προκήρυξε ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται σε 145.057 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και κατανέμεται σε έξι αυτοτελή τμήματα. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg NEXT MED 2021-2027 και εστιάζει στην έξυπνη, βιώσιμη και κοινωνικά συμπεριληπτική εκπαίδευση των νέων της Μεσογείου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την αγορά της επικοινωνίας παρουσιάζουν το δεύτερο και το έκτο τμήμα του διαγωνισμού, συνολικού ύψους 77.000 ευρώ.

Το δεύτερο τμήμα, προϋπολογισμού 42.000 ευρώ, αφορά την παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας και σχέσεων με τον Τύπο και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Ο ανάδοχος θα αναλάβει, μεταξύ άλλων, τη σύνταξη και επιμέλεια δελτίων Τύπου, την ανάπτυξη και επικαιροποίηση βάσης δεδομένων δημοσιογράφων και Μέσων, καθώς και την υποστήριξη συνεντεύξεων και δημοσιογραφικών ενημερώσεων.

Στο αντικείμενο περιλαμβάνονται επίσης η παρακολούθηση της δημοσιότητας του έργου, η καταγραφή των σχετικών δημοσιεύσεων και η σύνταξη περιοδικών εκθέσεων για την κάλυψη και την απήχηση των ενεργειών επικοινωνίας.

Το έκτο τμήμα, ύψους 35.000 ευρώ, αφορά την παραγωγή ψηφιακού, πολυμεσικού και οπτικοακουστικού περιεχομένου. Προβλέπει τη δημιουργία βίντεο και σύντομων οπτικοακουστικών παρουσιάσεων, υλικού digital storytelling, γραφιστικών εφαρμογών και περιεχομένου για ψηφιακές πλατφόρμες, social media, workshops και webinars.

Ο ανάδοχος θα συμμετάσχει ακόμη στην ανάπτυξη πολυγλωσσικού περιεχομένου και υλικού που θα παράγεται ή θα ενισχύεται με τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης. Στις υποχρεώσεις του περιλαμβάνεται και η δημιουργία οργανωμένου ψηφιακού αρχείου με το τελικό επικοινωνιακό και οπτικοακουστικό υλικό του έργου.

Παράλληλα, ποσό 13.057 ευρώ προβλέπεται για τον συντονισμό και την τεχνική υποστήριξη υβριδικών εκδηλώσεων, τόσο με φυσική παρουσία όσο και μέσω διαδικτύου.

Τα υπόλοιπα τμήματα αφορούν τη διαχείριση και τον συντονισμό του έργου, με προϋπολογισμό 20.000 ευρώ, την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων για λύσεις που βασίζονται στη φύση, ύψους 15.000 ευρώ, καθώς και τη δημιουργία κατευθυντήριων γραμμών, πλαισίου εφαρμογής και toolkit, ύψους 20.000 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα, με την προϋπόθεση ότι η προσφορά θα καλύπτει το σύνολο των παραδοτέων κάθε τμήματος. Η ανάθεση θα πραγματοποιηθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει στις 14 Σεπτεμβρίου 2026, στις 11:00, ενώ η ηλεκτρονική αποσφράγιση έχει προγραμματιστεί για τις 16 Σεπτεμβρίου. Οι συμβάσεις των δύο τμημάτων επικοινωνίας προβλέπεται να έχουν διάρκεια έως τις 7 Σεπτεμβρίου 2028.