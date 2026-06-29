Τουριστική προώθηση και προβολή

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H «Πειραιάς Συν Μονοπρόσωπη Α.Ε. - Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» ανέθεσε στην ένωση εταιρειών Choose - Birdie το έργο «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Τουριστικής Προώθησης και Προβολής του Δήμου Πειραιά μέσα από B2B ΚΑΙ B2C κανάλια».

Το αντικείμενο της σύμβασης αναλύεται σε 3 πακέτα εργασίας:

α) Συμμετοχή σε εκθέσεις/σεμινάρια/roadshows/workshops,

β) Διοργάνωση ταξιδιών εξοικείωσης (Fam trips και press trips) και

γ) Σχεδιασμός και υλοποίηση καμπάνιας προώθησης και προβολής του Πειραιά ως τουριστικού προορισμού.

Η προσφορά των Choose - Birdie ανήλθε στο ποσό των 1.086.754,60 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ποσού της προαίρεσης και του ΦΠΑ).