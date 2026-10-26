Η εταιρεία αναλαμβάνει το project για την ανάδειξη του Ευρωπαϊκού ορειβατικού μονοπατιού ως εργαλείου ανάπτυξης και προβολής του τουρισμού της Κρήτης

Στην Cloudprint κατακυρώθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης ο διαγωνισμός για την πράξη «Ανάδειξη του Ευρωπαϊκού ορειβατικού μονοπατιού Ε4 ως εργαλείου για την ανάπτυξη και προβολή του τουρισμού της Κρήτης».

Η οικονομική προσφορά της εταιρείας ανήλθε σε 483.770,28 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 599.875,15 ευρώ με ΦΠΑ, έναντι αρχικού προϋπολογισμού 483.870,28 ευρώ χωρίς ΦΠΑ ή 599.999,15 ευρώ με ΦΠΑ.

Στον ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό είχαν καταθέσει προσφορές δύο εταιρείες, η Cloudprint Digital and Display Products και η ΕΤΑΜ Ανώνυμη Εταιρία Συμβουλευτικών και Μελετητικών Υπηρεσιών.

Η διαδικασία είχε περάσει από αρκετά στάδια. Αρχικά, η Περιφερειακή Επιτροπή είχε απορρίψει τις προσφορές και των δύο συμμετεχόντων και είχε κηρύξει τον διαγωνισμό άγονο. Ακολούθησαν προδικαστικές προσφυγές τόσο από την Cloudprint όσο και από την ΕΤΑΜ στην ΕΑΔΗΣΥ.

Μετά τις σχετικές αποφάσεις της Αρχής, η Περιφέρεια Κρήτης ακύρωσε την προηγούμενη απόφασή της και η διαδικασία συνεχίστηκε με την υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών, την επαναξιολόγηση των τεχνικών προσφορών και στη συνέχεια την αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς.

Η πράξη εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Κρήτη 2021-2027» και έχει ως στόχο την αξιοποίηση και ανάδειξη του Ευρωπαϊκού μονοπατιού Ε4 ως στοιχείου ενίσχυσης της τουριστικής ανάπτυξης και προβολής της Κρήτης.