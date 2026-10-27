Το μεγαλύτερο μέρος του budget (153 χιλ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ) δεσμεύεται για συνδιαφήμιση στα κανάλια αεροπορικών εταιρειών

Σε ανοικτό διαγωνισμό για το έργο «Δράσεις Διεθνούς Δικτύωσης για την ενίσχυση της προβολής του προορισμού Πελοπόννησος» προχωρά η Περιφέρεια Πελοποννήσου, στο πλαίσιο της τουριστικής προβολής της για το 2026.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 180.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ ή 223.200 ευρώ με ΦΠΑ, με διάρκεια υλοποίησης τρεις μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατανομή του budget, καθώς 153.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ δεσμεύονται αποκλειστικά για πραγματική διαφημιστική δαπάνη προβολής του προορισμού στα κανάλια αεροπορικών εταιρειών, στο πλαίσιο προγραμμάτων συνδιαφήμισης. Το συγκεκριμένο κονδύλι είναι σταθερό και δεν υπόκειται σε έκπτωση, ενώ έως 27.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ αφορούν την αμοιβή για τις υπόλοιπες υπηρεσίες.

Το έργο διαρθρώνεται σε τρεις άξονες: εκπόνηση Marketing Plan και επικαιροποίηση Market Intelligence, παραγωγή υλικών επικοινωνίας και υλοποίηση του Πλάνου Ενεργειών Διεθνούς Δικτύωσης.

Στο πρώτο σκέλος προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η χαρτογράφηση των αγορών που συνδέονται με τον Διεθνή Αερολιμένα Καλαμάτας, η ανάλυση δεδομένων εισιτηρίων και κρατήσεων και η ιεράρχηση αγορών, πιθανών δρομολογίων και αεροπορικών εταιρειών. Το πλάνο θα συνοδεύεται από συγκεκριμένα KPIs και προβλέψεις αποτελεσμάτων.

Ο ανάδοχος θα αναλάβει επίσης τη δημιουργική προσέγγιση και παραγωγή των απαραίτητων υλικών επικοινωνίας, με βάση τη Στρατηγική Τουρισμού και την ταυτότητα του προορισμού.

Στη συνέχεια θα υλοποιήσει τις εγκεκριμένες ενέργειες προβολής στα κανάλια των αεροπορικών εταιρειών. Η κατανομή των 153.000 ευρώ ανά εταιρεία, αγορά, κανάλι και ενέργεια θα καθοριστεί μέσα από το τελικό Πλάνο Ενεργειών, ενώ θα ακολουθήσει απολογισμός βάσει KPIs.

Η δράση εντάσσεται στο πρόγραμμα τουριστικής προβολής.