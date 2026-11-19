Το τριετές project περιλαμβάνει advertising, digital, παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού, events και έρευνα αγοράς

Πρόσθεσε το Advertising.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε ανοικτό διαγωνισμό για την υλοποίηση ολοκληρωμένου προγράμματος τουριστικής προβολής της Στερεάς Ελλάδας προχωρά η Περιφέρεια, με συνολικό προϋπολογισμό 1.570.161,29 ευρώ χωρίς ΦΠΑ ή 1.947.000 ευρώ με ΦΠΑ.

Το έργο αφορά την ανάπτυξη ενός συνεκτικού και πολυκαναλικού προγράμματος επικοινωνίας, στο πλαίσιο ενιαίας στρατηγικής για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας του προορισμού.

Βασικοί στόχοι είναι η ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας της Στερεάς Ελλάδας ως διακριτού τουριστικού προορισμού, η προσέγγιση και διεύρυνση αγορών-στόχων, η αύξηση της επισκεψιμότητας και της μέσης τουριστικής δαπάνης, καθώς και η ανάδειξη θεματικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

Στο αντικείμενο περιλαμβάνονται υπηρεσίες διαφήμισης και marketing, advertising consulting, promotion, digital και Internet services, παραγωγή διαφημιστικών και ενημερωτικών videos, διοργάνωση events και έρευνα αγοράς.

Η σύμβαση προβλέπεται να ξεκινήσει την 1η Απριλίου 2027 και να ολοκληρωθεί στις 31 Μαρτίου 2030, καλύπτοντας χρονικό διάστημα τριών ετών.

Η ανάθεση θα γίνει βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, με αξιολόγηση τόσο της τεχνικής όσο και της οικονομικής προσφοράς. Για τη συμμετοχή απαιτείται εγγυητική επιστολή ύψους 2% επί της εκτιμώμενης αξίας χωρίς ΦΠΑ.

Το έργο χρηματοδοτείται εν όλω ή εν μέρει από ευρωπαϊκούς πόρους.

Η προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 30ή Δεκεμβρίου 2026, στις 23:59, ενώ η αποσφράγιση έχει προγραμματιστεί για τις 11 Ιανουαρίου 2027.