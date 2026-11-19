Από τις 21 έως τις 23 Νοεμβρίου στο Metropolitan Expo, το πλαισιοPRO παρουσιάζει 6 θεματικές ενότητες εξοπλισμού και ψηφιακών εφαρμογών, από τον εξοπλισμό δωματίου και μπουφέ μέχρι το 3D Digital Signage και την Τεχνητή Νοημοσύνη, προσφέροντας εξατομικευμένες λύσεις για την κατασκευή και ανακαίνιση τουριστικών καταλυμάτων.

Η Πλαίσιο επιστρέφει και φέτος στη διεθνή Έκθεση Xenia, που θα πραγματοποιηθεί στο Metropolitan Expo από τις 21 έως τις 23 Νοεμβρίου 2026, με ένα περίπτερο που ακολουθεί τη διαδρομή του επισκέπτη μέσα στο κατάλυμα: από το πρωινό και τον καφέ μέχρι την ψυχαγωγία, την άνεση και την ασφάλεια του δωματίου.

Στο Περίπτερο B13–C11 του Hall 1, οι επαγγελματίες του τουρισμού θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν λύσεις που αναβαθμίζουν την εμπειρία διαμονής και κάνουν πιο απλή την καθημερινή λειτουργία κάθε επιχείρησης φιλοξενίας.

Το περίπτερο της Πλαίσιο είναι χωρισμένο σε 6 βασικές θεματικές ενότητες:

Coffee Corner , με live coffee bar για ένα ευχάριστο διάλειμμα καφέ, καθώς και μηχανές καφέ για δωμάτια και επαγγελματικούς χώρους.

, με live coffee bar για ένα ευχάριστο διάλειμμα καφέ, καθώς και μηχανές καφέ για δωμάτια και επαγγελματικούς χώρους. Digital Signage , με εντυπωσιακές οθόνες που προβάλλουν δυναμικό και τρισδιάστατο περιεχόμενο, αναδεικνύοντας προϊόντα, προσφορές και υπηρεσίες με έναν σύγχρονο και διαδραστικό τρόπο.

με εντυπωσιακές οθόνες που προβάλλουν δυναμικό και τρισδιάστατο περιεχόμενο, αναδεικνύοντας προϊόντα, προσφορές και υπηρεσίες με έναν σύγχρονο και διαδραστικό τρόπο. Breakfast , με συσκευές πρωινού για δωμάτια, ολοκληρωμένες λύσεις μπουφέ και εξοπλισμό σερβιρίσματος Hendi, που συνδυάζουν σύγχρονο design, ποιότητα και λειτουργικότητα για κάθε χώρο φιλοξενίας.

, με συσκευές πρωινού για δωμάτια, ολοκληρωμένες λύσεις μπουφέ και εξοπλισμό σερβιρίσματος Hendi, που συνδυάζουν σύγχρονο design, ποιότητα και λειτουργικότητα για κάθε χώρο φιλοξενίας. Hotel TVs , με τηλεοράσεις που προσφέρουν δυνατότητες ψυχαγωγίας, προβολής υπηρεσιών και κεντρικής διαχείρισης, καθώς και συστήματα ήχου.

με τηλεοράσεις που προσφέρουν δυνατότητες ψυχαγωγίας, προβολής υπηρεσιών και κεντρικής διαχείρισης, καθώς και συστήματα ήχου. Room Amenities , με οικιακές συσκευές και μικροσυσκευές, μικρά ψυγεία, σκούπες, σίδερα, πιστολάκια, στεγνωτήρες χεριών και χρηματοκιβώτια, καθώς και επιλογές εξοπλισμού κουζίνας για premium villas και apartments.

, με οικιακές συσκευές και μικροσυσκευές, μικρά ψυγεία, σκούπες, σίδερα, πιστολάκια, στεγνωτήρες χεριών και χρηματοκιβώτια, καθώς και επιλογές εξοπλισμού κουζίνας για premium villas και apartments. Wi-Fi & Security Hub, με λύσεις για γρήγορη και σταθερή σύνδεση Wi-Fi σε κάθε χώρο, καθώς και συστήματα IP καμερών και smart lockers που ενισχύουν την ασφάλεια και την άνεση.

Ξεχωριστή θέση στο φετινό περίπτερο θα έχει η παρουσίαση της λύσης 3D Digital Signage που προσφέρει εντυπωσιακή τρισδιάστατη απεικόνιση και δυνατότητα συνδυασμού με εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης, όπως το AI Receptionist. Η αξιοποίηση αυτών των τεχνολογιών ανοίγει νέες προοπτικές στον κλάδο της φιλοξενίας, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας πιο σύγχρονης, διαδραστικής και εξατομικευμένης εμπειρίας για τους επισκέπτες.

Πέρα από την παρουσίαση των προϊόντων, η φετινή συμμετοχή αναδεικνύει τον ρόλο της Πλαίσιο ως συνεργάτη στην υλοποίηση κάθε έργου φιλοξενίας, με κεντρική ιδέα το «The Next Hospitality Project». Από τη δημιουργία ενός νέου ξενοδοχείου ή μιας premium villa μέχρι την ανακαίνιση ενός καταλύματος, το πλαισιοPRO προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις εξοπλισμού, προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τον προϋπολογισμό κάθε επιχείρησης.

Η προσέγγιση αυτή συνδυάζει την ευρεία γκάμα προϊόντων με την εξειδικευμένη υποστήριξη σε κάθε στάδιο του έργου. Οι επισκέπτες της έκθεσης θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την ομάδα του πλαισιοPRO, να ενημερωθούν για τις διαθέσιμες λύσεις και να ανακαλύψουν τις δυνατότητες συνεργασίας, από την επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού και τους ειδικούς εμπορικούς όρους έως τον συντονισμό και την παρακολούθηση των παραδόσεων ανά φάση του έργου.

Την εμπειρία αυτή συμπληρώνει η ανανεωμένη ψηφιακή πλατφόρμα plaisiopro.gr, η οποία συγκεντρώνει σε ένα σημείο μια ολοκληρωμένη γκάμα επαγγελματικών προϊόντων και σύγχρονα εργαλεία που κάνουν τη διαδικασία προμηθειών πιο απλή και αποτελεσματική. Οι επισκέπτες της έκθεσης θα έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν στην πλατφόρμα και να γνωρίσουν από κοντά τις λειτουργίες της, από την αναζήτηση προϊόντων μέχρι την οργάνωση των επαγγελματικών τους αγορών.

Με τη φετινή της παρουσία στην Xenia, η Πλαίσιο επιβεβαιώνει τη διαχρονική της δέσμευση να βρίσκεται δίπλα στους επαγγελματίες του τουρισμού, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις που συνδυάζουν την τεχνολογία, τον εξοπλισμό και την εξειδικευμένη υποστήριξη.