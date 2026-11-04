Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Location Intelligence Study (LIS) της Politis Group, το 34,5% του συνολικού κοινού που προσεγγίζουν οι καμπάνιες OOH ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 18–34.

Το νεανικό και πιο δυναμικό κοινό (18–34 ετών) υπερεκπροσωπείται σταθερά στην Υπαίθρια Διαφήμιση (OOH), καταγράφοντας εντυπωσιακή απήχηση που ξεπερνά το ποσοστό συμμετοχής του στον γενικό πληθυσμό.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Location Intelligence Study (LIS) της Politis Group, που ανέλυσε ετήσια δεδομένα κινητικότητας, το 34,5% του συνολικού κοινού που προσεγγίζουν οι καμπάνιες OOH ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 18–34. Το αποτέλεσμα αυτό αποδεικνύει σημαντική υπερεκπροσώπηση +12 ποσοστιαίων μονάδων, καθώς η συγκεκριμένη ομάδα αποτελεί το 22% του συνολικού πληθυσμού της Αττικής.

Η αυξημένη αυτή αλληλεπίδραση οφείλεται στον δραστήριο τρόπο ζωής των νέων. Η χρήση των ΜΜΜ, η παρουσία σε εμπορικά κέντρα, χώρους εργασίας και διασκέδασης, αλλά και η άνοδος της «experience economy» φέρνουν τις ηλικίες 18–34 συνεχώς στο επίκεντρο της πόλης.

Σε ένα ψηφιακό τοπίο κορεσμένο από ad-blockers και ειδοποιήσεις, η υπαίθρια διαφήμιση προσφέρει unskippable, φυσική παρουσία στον δημόσιο χώρο, ενισχύοντας την αξιοπιστία των brands και προσφέροντας αυθεντική επικοινωνία εκεί όπου οι νέοι ζουν και κινούνται καθημερινά.