Σε παραγωγή της Top Cut Modiano

Στον αέρα είναι η νέα χιουμοριστική καμπάνια της SKY Express για την φετινή Black Friday.

Σύμφωνα με το concept της καμπάνιας ο κύριος Παρασεκυόπουλος με αφορμή την Black Friday προσφορά της SKY Express έως και – 70% (και για την περίοδο των Χριστουγέννων), βρίσκεται ήδη στο αεροδρόμιο! Μόνο που κατά την αναχώρηση του έχει μια απρόσμενη συνάντηση με τον διευθυντή του και τον ενημερώνει ότι έχει πάρει άδεια από την σημαία!

Το δημιουργικό της καμπάνιας υπογράφει η Pollen και την παραγωγή ανέλαβε η Top Cut Modiano. Σκηνοθέτης της ταινίας είναι ο Βασίλης Μπουραντάς. Η καμπάνια αναπτύσσεται σε τηλεόραση, digtal και social μέσα.