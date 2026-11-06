Με αφορμή τη παρουσία της Superbet στη φανέλα της ομάδας μπάσκετ

Pollen και Superbet εγκαινιάζουν τη συνεργασία τους με αφορμή τη χορηγική παρουσία της Superbet στη φανέλα της ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Η ιδέα της ταινίας αντλεί την έμπνευσή της από την εμβληματική ατάκα του προπονητή της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού Γιώργου Μπαρτζώκα, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, μετά της κατάκτηση της EuroLeague: «Να το πάμε λίγο αλλιώς;».

Και έτσι έγινε! Οι στίχοι του χιλιτραγουδισμένου συνθήματος «Παίρνω θέση στην κερκίδα» άλλαξαν, με τους ίδιους τους παίκτες του Ολυμπιακού να το τραγουδούν σε διάφορα σημεία του Πειραιά, μετατρέποντάς το σε μια συλλογική υπόσχεση προς τον κόσμο της ομάδας. Μια υπόσχεση πίστης, πάθους και αφοσίωσης, που εκφράζει τον μοναδικό δεσμό ανάμεσα στην ομάδα και τους φιλάθλους της.

Γιατί όπως αναφέρει στο τέλος της ταινίας και ο προπονητής του Ολυμπιακού: «Ο Ολυμπιακός είναι ο λαός του.»

Την παραγωγή της ταινίας υπογράφει η Top Cut Modiano, σε σκηνοθεσία Santiago Zannou.