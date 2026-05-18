Η νέα 360º καµπάνια της Stoiximan µε την υπογραφή της Another Circus βασίζεται σε µια απλή και λιτή ερώτηση: «Πού ήσουν;». Μέσα σε αυτές τις δυο λέξεις, όµως, κρύβονται εκατοµµύρια στιγµές και εµπειρίες διαφορετικών ανθρώπων καθώς και το ευρύτατο χορηγικό αποτύπωµα της Stoiximan, για την οποία η απάντηση είναι πάντα: «εδώ».

Γράφει ο Δηµήτρης Τσουκαλάς

Stoiximan

adb: Η Stoiximan έχει πλέον ένα από τα µεγαλύτερα χορηγικά αποτυπώµατα στον ελληνικό αθλητισµό, από την ΠΑΕ Ολυµπιακός και τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις µέχρι οµοσπονδίες, οµάδες και δεκάδες αθλητές. Πόσο σηµαντικό ήταν αυτή η καµπάνια να λειτουργήσει ως η πρώτη συνολική αποτύπωση αυτού του εύρους;

Αντώνης Πολυχρόνης, Head of Marketing and Communications Stoiximan: Ήταν πολύ σηµαντικό, γιατί για πρώτη φορά είχαµε την ευκαιρία να αφηγηθούµε συνολικά µια διαδροµή που χτίζεται σταθερά εδώ και χρόνια. Η Stoiximan έχει ένα από τα µεγαλύτερα χορηγικά portfolios στον ελληνικό αθλητισµό, µε παρουσία σε κορυφαίες οµάδες, διοργανώσεις, οµοσπονδίες, αθλητές, αλλά και σε ερασιτεχνικά σωµατεία και πρωτοβουλίες που στηρίζουν την αθλητική βάση.

Η καµπάνια «Πού ήσουν;» δεν δηµιουργήθηκε απλώς για να παραθέσει χορηγίες. ∆ηµιουργήθηκε για να αποτυπώσει το εύρος, τη συνέπεια και κυρίως το νόηµα αυτής της παρουσίας. Από την ΠΑΕ Ολυµπιακός, τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, τη Stoiximan Super League και την GBL, µέχρι την ΕΟΕ, την ΚΟΕ, τον ΣΕΓΑΣ, την ΚΑΕ ΠΑΟΚ και δεκάδες ακόµη συνεργασίες, αυτό που θέλαµε να αναδείξουµε είναι ότι η Stoiximan είναι παρούσα σε πολλά διαφορετικά επίπεδα του ελληνικού αθλητισµού.

Για εµάς, αυτή η καµπάνια λειτουργεί ως ένα πρώτο συνολικό statement για το χορηγικό µας αποτύπωµα. Όχι µε όρους αυτοαναφορικότητας, αλλά µέσα από τις ίδιες τις στιγµές, τους ανθρώπους και τις εµπειρίες που έχουν ενώσει το κοινό µε τον αθλητισµό.

adb: Στον πυρήνα της καµπάνιας υπάρχει η ιδέα ότι οι µεγάλες αθλητικές στιγµές δεν χάνονται ποτέ, αλλά µένουν µέσα µας. Πώς µεταφράζεται αυτό το insight στη φιλοσοφία και στο ρόλο της Stoiximan στον ελληνικό αθλητισµό;

Γιάννης Έξαρχος, Senior Brand & Comms Manager Stoiximan: Ο αθλητισµός έχει µια µοναδική δύναµη: δηµιουργεί µνήµες που µένουν ζωντανές για πάντα. Όλοι θυµόµαστε πού ήµασταν σε µια µεγάλη νίκη, σε έναν τελικό, σε ένα ιστορικό ρεκόρ, σε µια στιγµή που µας έκανε να πανηγυρίσουµε ή να συγκινηθούµε. Αυτό το insight είναι πολύ ανθρώπινο και πολύ αληθινό.

Για τη Stoiximan, αυτή η ιδέα συνδέεται άµεσα µε το ρόλο που θέλουµε να έχουµε στον ελληνικό αθλητισµό. ∆εν θέλουµε να είµαστε απλώς ένας χορηγός που εµφανίζεται δίπλα σε µια διοργάνωση ή µια οµάδα. Θέλουµε να είµαστε παρόντες µε τρόπο ουσιαστικό, συνεπή και διαχρονικό, στηρίζοντας τις στιγµές που εµπνέουν, ενώνουν και δηµιουργούν κοινές µνήµες.

Το «Πού ήσουν;» είναι, στην ουσία, µια υπενθύµιση ότι οι µεγάλες αθλητικές στιγµές ανήκουν σε όλους: στους αθλητές που τις δηµιουργούν, στους φιλάθλους που τις ζουν, στις οµάδες που τις κουβαλούν και στους ανθρώπους που τις στηρίζουν. Η Stoiximan θέλει να βρίσκεται εκεί όπου γράφεται αυτή η ιστορία.

adb: Η καµπάνια µοιάζει να ξεπερνά τη λογική µιας «κλασικής» χορηγικής επικοινωνίας και να λειτουργεί περισσότερο ως statement παρουσίας και συνέπειας. Ήταν εξ αρχής στόχος να αναδειχθεί η Stoiximan οργανικό µέρος της σύγχρονης αθλητικής ιστορίας της χώρας;

Μαρίνα Χατζηγεωργίου, Brand & Comms executive Stoiximan: Ναι, ήταν εξ αρχής ένας βασικός στόχος. Θέλαµε η καµπάνια να ξεφύγει από τη λογική µιας κλασικής χορηγικής επικοινωνίας, όπου απλώς παρουσιάζονται συνεργασίες, λογότυπα ή επιµέρους sponsorships. Η πρόθεσή µας ήταν να µιλήσουµε για κάτι µεγαλύτερο: για τη σχέση της Stoiximan µε τον ελληνικό αθλητισµό και µε τις στιγµές που τον καθορίζουν.

Η Stoiximan όλα αυτά τα χρόνια έχει σταθεί δίπλα σε οµάδες, διοργανώσεις, οµοσπονδίες και αθλητές µε συνέπεια. Αυτή η συνέπεια είναι που µας επιτρέπει σήµερα να µιλάµε όχι µόνο για χορηγική παρουσία, αλλά για µια ουσιαστική συµµετοχή στην αθλητική πραγµατικότητα της χώρας.

Η καµπάνια «Πού ήσουν;» αποτυπώνει ακριβώς αυτό: ότι η Stoiximan δεν είναι ένας εξωτερικός παρατηρητής των αθλητικών στιγµών. Είναι µέρος του οικοσυστήµατος που τις στηρίζει, τις αναδεικνύει και συµβάλλει στο να συνεχίσουν να δηµιουργούνται.

adb: Πρόκειται για µια καµπάνια µε έντονο 360° αποτύπωµα. Πώς σχεδιάστηκε η ανάπτυξή της σε TV, digital, radio και social ώστε το κοινό να βιώνει ενιαία την εµπειρία του «Πού ήσουν;»;

Γιάννης Έξαρχος: Από την αρχή αντιµετωπίσαµε την καµπάνια ως µια ενιαία εµπειρία και όχι ως ένα τηλεοπτικό σποτ που απλώς προσαρµόζεται σε διαφορετικά κανάλια. Το «Πού ήσουν;» είναι µια ιδέα που βασίζεται στη µνήµη, στο συναίσθηµα και στη συµµετοχή, άρα έπρεπε να µπορεί να λειτουργήσει µε συνέπεια σε κάθε touchpoint.

Στην τηλεόραση, η καµπάνια είχε το ρόλο της µεγάλης αφήγησης: ένα δυνατό σποτ µε έντονο ρυθµό, αυθεντικό footage και συµµετοχή ανθρώπων του αθλητισµού, που αποτυπώνει συνολικά το χορηγικό µας αποτύπωµα και τη σχέση µας µε τις µεγάλες αθλητικές στιγµές.

Στο digital, η καµπάνια αναπτύχθηκε πιο στοχευµένα, σπάζοντας σε διαφορετικές επιµέρους καµπάνιες ανάλογα µε το πρωτάθληµα, τις οµάδες, τους αθλητές και τα επιµέρους interests του κοινού. Με αυτόν τον τρόπο, µπορέσαµε να µιλήσουµε πιο άµεσα και πιο ουσιαστικά σε διαφορετικές κοινότητες φιλάθλων, αναδεικνύοντας κάθε φορά τις στιγµές και τα πρόσωπα που έχουν µεγαλύτερη σηµασία για εκείνες.

Τα social λειτούργησαν ως ο χώρος όπου η ιδέα έγινε πιο συµµετοχική, δίνοντας έµφαση στις µνήµες, στις αντιδράσεις και στη σύνδεση του κοινού µε το ερώτηµα «Πού ήσουν;». Το radio, από την άλλη, αξιοποίησε τη δύναµη της φωνής και της αναγνώρισης, µεταφέροντας το ίδιο συναίσθηµα µε έναν πιο άµεσο και καθηµερινό τρόπο.

Ο σχεδιασµός έγινε µε στόχο κάθε µέσο να υπηρετεί τον ίδιο συναισθηµατικό πυρήνα, αλλά µε τον δικό του ρόλο. Θέλαµε το κοινό, όπου κι αν συναντήσει την καµπάνια, να νιώθει ότι καλείται να θυµηθεί µια δική του στιγµή και να απαντήσει: «εδώ».

adb: Ποιο είναι το πρώτο feedback που λαµβάνετε για την καµπάνια;

Αντώνης Πολυχρόνης: Το πρώτο feedback είναι ιδιαίτερα θετικό και αυτό που µας χαροποιεί περισσότερο, είναι ότι ο κόσµος συνδέεται µε την καµπάνια σε συναισθηµατικό επίπεδο. ∆εν µένει µόνο στην εικόνα ή στην παραγωγή, αλλά αναγνωρίζει τις στιγµές, τους ανθρώπους, τις οµάδες και τις αναµνήσεις που παρουσιάζονται.

Έχουµε λάβει πολύ θετικά σχόλια για το insight του «Πού ήσουν;», γιατί είναι ένα ερώτηµα που λειτουργεί αµέσως. Σε βάζει στη διαδικασία να θυµηθείς: πού ήσουν, µε ποιους ήσουν, τι ένιωσες. Και αυτό είναι ίσως το πιο δυνατό στοιχείο της καµπάνιας.

Παράλληλα, υπάρχει θετική ανταπόκριση και από τους συνεργάτες µας, τις οµάδες, τους αθλητές και τους φορείς που συµµετέχουν ή εκπροσωπούνται µέσα από αυτήν τη διαδροµή. Για εµάς αυτό είναι πολύ σηµαντικό, γιατί η καµπάνια είναι αποτέλεσµα συλλογικής προσπάθειας. Θέλουµε να ευχαριστήσουµε όλους όσοι συνέβαλαν, καθώς και την Another Circus και τη Filmiki, που βοήθησαν να µετατραπεί αυτή η ιδέα σε µια ολοκληρωµένη, δυνατή επικοινωνία.

Another Circus: Η λύση πάντα βρίσκεται στο insight

adb: Ποιο ήταν το bief που λάβατε από τη Stoiximan για αυτήν τη νέα καµπάνια και πώς το προσεγγίσατε; Ποια ήταν η φιλοσοφία σας όσον αφορά την εικόνα, το ρυθµό και το storytelling;

Λεωνίδας Αρβανίτης, Creative Director Another Circus: Ξέραµε εδώ και πολύ καιρό ότι η Stoiximan ήθελε µια καµπάνια που, µε κάποιον τρόπο, να µπορεί να µεταφέρει τόσο το µέγεθος όσο και τις βασικές κατηγορίες των χορηγιών της. Να φανεί, δηλαδή, ότι χορηγεί και στηρίζει ένα τεράστιο µέρος του ελληνικού αθλητικού τοπίου. Για εµάς, το challenge ήταν να βρεθεί µια ξεκάθαρη δηµιουργική ιδέα που να συνδέει σαν νήµα όλα τα διαφορετικά sponsorships και παράλληλα να µπορεί να έχει ένα δυναµικό, φρέσκο και fun ρυθµό, που να ταιριάζει µε τη νέα φιλοσοφία του brand.

adb: Όταν έχεις να διαχειριστείς ένα τόσο µεγάλο και πολυσύνθετο χορηγικό αποτύπωµα, πώς αποφεύγεις δηµιουργικά τον κίνδυνο να µοιάζει η καµπάνια µε «λίστα συνεργασιών» και τη µετατρέπεις σε ένα ενιαίο αφήγηµα µε συναίσθηµα;

Γιάννης Λιβέρης, Creative Director Another Circus: Η λύση πάντα βρίσκεται στο insight. Για εµάς ήταν σηµαντικό πριν η Stoiximan να µιλήσει για τον εαυτό της, να µιλήσει για το τι προσφέρει στον κόσµο εκεί έξω. Τι είναι αυτό που έχουν κοινό όλοι αυτοί οι διαφορετικοί αθλητικοί σύλλογοι, διοργανώσεις και αθλητές; Ότι όλοι θυµόµαστε να παρακολουθούµε τις µεγάλες στιγµές τους και µάλιστα θυµόµαστε και πού ήµασταν όταν συνέβη αυτό. Εφόσον λοιπόν υπάρχει αυτό το concept να διατρέχει όλη την ταινία, κάθε συνεργασία έρχεται και «κουµπώνει» πάνω του. ∆εν προσαρµόζεται, δηλαδή, η ιδέα στις χορηγίες. Και αυτό κάνει τη διαφορά.

adb: Η φράση «Πού ήσουν;» ενεργοποιεί αυτόµατα προσωπικές µνήµες. Πώς προέκυψε η ιδέα να λειτουργήσει σαν δηµιουργικό όχηµα και πόσο δύσκολο ήταν να χτίσετε µια καµπάνια που να αφορά ταυτόχρονα εκατοµµύρια διαφορετικές εµπειρίες και στιγµές πάνω σε µια τόσο λιτή φράση;

Λεωνίδας Αρβανίτης: Όταν ξεκινήσαµε να δουλεύουµε το project, αυτή ήταν η πρώτη φράση που µας ήρθε στο µυαλό. Παρότι δεν σηµαίνει πάντα ότι η πρώτη ιδέα είναι και η πιο κατάλληλη, στη συγκεκριµένη περίπτωση ήταν από αυτές που είχαν κολλήσει στο µυαλό µας. Αυτό, όµως, που την κάνει ακόµα πιο δυνατή, είναι το γεγονός ότι είναι τόσο εύληπτη, που πολύ γρήγορα γίνεται αντιληπτό από το κοινό τι θέλει να πει η διαφήµιση, µε αποτέλεσµα να µπορούµε να «ανοίξουµε» το πόσες διαφορετικές καταστάσεις µπορούµε να δείξουµε στην ταινία. Και επίσης, να δώσουµε την ευκαιρία στους αθλητές-assets µας να τσαλακώσουν την εικόνα τους.

adb: Στο σποτ βλέπουµε µια διαρκή εναλλαγή ανάµεσα σε ιστορικά αθλητικά γεγονότα, γνωστούς αθλητές και καθηµερινούς ανθρώπους που τα έζησαν. Πώς δουλέψατε ώστε ο θεατής να νιώσει ότι και η δική του στιγµή «χωράει» µέσα στην καµπάνια;

Γιάννης Λιβέρης: Αυτό ήταν το check point όσο δουλευόταν το project. Να είµαστε πάντα σίγουροι ότι το εύρος των καταστάσεων και των συναισθηµάτων που παρουσιάζονται είναι τόσο µεγάλο, έτσι ώστε να µπορείς κι εσύ να βάλεις τη δική σου ανάµνηση µέσα. Το «εδώ» που ακούγεται συνεχώς είναι σαν να σε προσκαλεί να φωνάξεις κι εσύ: « Ήµουν κι εγώ Ε∆Ω».

adb: Ποιες προκλήσεις έκρυβε σε επίπεδο παραγωγής αυτή η καµπάνια; Πόσο απαιτητική ήταν η διαδικασία;

Γιάννης Παραράς, Senior Account Manager Another Circus: Πρακτικά µιλώντας, ήταν µια από τις πιο δύσκολες παραγωγές. Η εµπλοκή τόσων συλλόγων και αθλητών, που ο καθένας έχει τις δικές του ανελαστικές απαιτήσεις («θα έρθετε την τάδε µέρα και την τάδε ώρα, τέλος»), σήµαινε ότι έπρεπε η παραγωγή να είναι απίστευτα ευέλικτη, έτσι ώστε να «γεµίσει» µέρες γυρίσµατος γύρω από αυτές τις απαιτήσεις. Αυτό σήµαινε ότι µας πήρε πάρα πολύ καιρό, ηµερολογιακά, να ολοκληρώσουµε τα γυρίσµατα, κάτι που απαιτούσε από εµάς να είµαστε πάρα πολύ focused, για να θυµόµαστε κάθε φορά πού έχουµε µείνει, αλλά και να µπορούµε να φανταστούµε πώς συνδέονται εντελώς διαφορετικές σκηνές µεταξύ τους. Εδώ οφείλουµε να δώσουµε πάρα πολύ µεγάλο credit στην οµάδα της Filmiki (ειδικά στη Βασιλική Σκόνδρα και τη Ροζάνα Χριστοπούλου), αλλά και στο σκηνοθέτη Γιάννη Γρυπαίο των Danny&Loco, που διατήρησαν όχι µόνο την ψυχραιµία και τη θετικότητά τους, αλλά τροφοδοτούσαν το project διαρκώς µε νέες δηµιουργικές ιδέες. Κάθε δουλειά είναι οµαδική, αλλά η συγκεκριµένη το επιβεβαίωσε απολύτως.

Συντελεστές

Client: Stoiximan

Creative Agency: Αnother Circus

Production Company: Filmiki Productions

Director: Danny & Loco

DOP: Evan Maragkoudakis

Art Director: Vangelis Kirozis

Stylist: Dimitris Papathomas

Music&Sound: Musou Music Group