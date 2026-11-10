Με κεντρική ιδέα τους «Σπουδαίους Δρόμους» και αφορμή το OPEN DAY του σχολείου

Τι κοινό έχουν ο Αίσωπος με τους αδελφούς Γκριμ, ο Σωκράτης με τον Καντ, ο Αρχιμήδης με τον Αϊνστάϊν και ο Θεοδωράκης με τον Μπετόβεν;

Στη νέα καμπάνια του Athener Schule ο καθένας γίνεται μια πινακίδα δρόμου, και κάθε ζευγάρι μια γωνία όπου συναντιούνται δύο σπουδαίοι δρόμοι.

Η proDigi υπογράφει τη νέα καμπάνια του Athener Schule, του νηπιαγωγείου και δημοτικού του Ελληνογερμανικού Εκπαιδευτικού Συλλόγου στα Βριλήσσια, με αφορμή το OPEN DAY του σχολείου το Σάββατο 21 Νοεμβρίου.

Η ιδέα ξεκινά από κάτι που όλοι βλέπουμε καθημερινά, τις μπλε πινακίδες των δρόμων, με το μήνυμα «Δύο σπουδαίοι δρόμοι, μια κοινή αφετηρία για το μέλλον του παιδιού σας». Έτσι η δίγλωσση εκπαίδευση δεν παρουσιάζεται ως επιλογή ανάμεσα σε δύο γλώσσες, αλλά ως το σημείο όπου δύο πολιτισμοί συναντιούνται.

Η σειρά κλείνει σε μια πραγματική γωνία: 25ης Μαρτίου και Δ. Βερνάρδου, τη διεύθυνση του σχολείου, με τον τίτλο «Όλοι οι σπουδαίοι δρόμοι οδηγούν εδώ».

Η καμπάνια τρέχει σε έντυπα, Social & Digital media. Όλα τα κανάλια οδηγούν σε landing page για συμμετοχή στο OPEN DAY του σχολείου.

«Ένα δίγλωσσο σχολείο εύκολα παρουσιάζεται με σημαίες και στερεότυπα. Θέλαμε να δείξουμε κάτι διαφορετικό και πιο απλό: ότι ο Αίσωπος και οι αδελφοί Γκριμ, ο Σωκράτης και ο Καντ, μιλούν στο ίδιο παιδί. Και όλοι αυτοί οι σπουδαίοι δρόμοι συναντιούνται σε μία γωνιά των Βριλησσίων, το Athener Schule», δήλωσε ο Θανάσης Πεϊνιρτζής, Creative Director της proDigi.

Την ιδέα, το δημιουργικό, την κατασκευή της landing page και την digital καμπάνια υπογράφει η proDigi.