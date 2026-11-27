Στα 1,4 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ το συνολικό communication plan, με ξεχωριστό media budget έως 680 χιλ. ευρώ

Σε ανοικτό διαγωνισμό για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών επικοινωνίας, δημοσιότητας και προβολής του Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ» 2021-2027 προχωρά η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος.

Η εκτιμώμενη αξία της συγκεκριμένης σύμβασης ανέρχεται σε 720.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ ή 892.800 ευρώ με ΦΠΑ, ενώ η διάρκειά της φτάνει έως τους 42 μήνες και πάντως όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2030.

Το αντικείμενο περιλαμβάνει στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό επικοινωνίας, creative και παραγωγή έντυπου, οπτικοακουστικού και digital υλικού, campaigns σε παραδοσιακά και ψηφιακά μέσα, social media management, events και δράσεις δημοσιότητας, καθώς και έρευνες κοινού και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των ενεργειών.

Προβλέπονται ακόμη καινοτόμες και διαδραστικές ενέργειες επικοινωνίας, συμμετοχικές δράσεις και προμήθεια ειδικού διαφημιστικού υλικού.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το συνολικό οικονομικό αντικείμενο του communication plan, το οποίο ανέρχεται σε 1,4 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Από αυτά, τα 720.000 ευρώ αφορούν την παρούσα σύμβαση, ενώ προβλέπονται έως 680.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ για χωριστές συμβάσεις απευθείας με Μέσα, για αγορές διαφημιστικού χρόνου ή χώρου.

Η εκτέλεση του έργου θα γίνεται σταδιακά, μέσω επιμέρους Εντολών Εργασίας, στις οποίες θα εξειδικεύονται κάθε φορά το αντικείμενο, οι ποσότητες, τα παραδοτέα, οι προθεσμίες και το σχετικό κόστος.

Για τη συμμετοχή απαιτείται, μεταξύ άλλων, μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών τουλάχιστον 720.000 ευρώ, εμπειρία σε τουλάχιστον τρεις συναφείς συμβάσεις συνολικής αξίας τουλάχιστον 500.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, καθώς και ομάδα έργου τουλάχιστον έξι στελεχών. Απαιτείται επίσης πιστοποίηση ΕΛΟΤ 1435:2009 ή ισοδύναμη.

Η τεχνική προσφορά έχει βαρύτητα 80% και η οικονομική 20% στην τελική αξιολόγηση.

Η προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 8η Ιανουαρίου 2027, στις 15:00. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ+.