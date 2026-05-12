Μέχρι πότε μπορούν να υποβάλλονται προσφορές

Σε πλήρη επιβεβαίωση ρεπορτάζ του advertising.gr και του Business Today ήδη από τα μέσα Φεβρουαρίου στο Business Today, ο ΕΟΠΥΥ προχώρησε επίσημα στην προκήρυξη του διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών δημοσιότητας και προβολής, με εκτιμώμενη αξία 1 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

Αντικείμενο της σύμβασης είναι Εκπόνηση Στρατηγικής Επικοινωνίας και Σχεδίου Δράσεων για την προβολή του έργου που παράγεται από τον ΕΟΠΥΥ.

Το έργο έχει διάρκεια δύο ετών και, μέσα στον Απρίλιο, καθορίστηκε ότι θα περιλαμβάνει τις εξής δράσεις:

Εκπόνηση στρατηγικής επικοινωνίας και σχεδίου δράσεων: ολοκληρωμένη επικοινωνιακή στρατηγική και πλήρως κοστολογημένο σχέδιο ATL, BTL και digital. Το σχέδιο δράσεων θα περιλαμβάνει αναλυτικό πλάνο επικοινωνίας μέσω των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ) και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, χρονοπρογραμματισμό των προωθητικών ενεργειών και εκδηλώσεων, προσδοκώμενα αποτελέσματα, τρόπους μέτρησης (KPIs), ενώ θα τελεί υπό την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.

Δημιουργία και παραγωγή έντυπου, ψηφιακού και οπτικοακουστικού υλικού : ενδεικτικά, τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά σποτ, βίντεο για social media, μακέτες έντυπων και ηλεκτρονικών καταχωρίσεων, ενημερωτικά έντυπα, banners, infographics και προωθητικά δώρα.

Διοργάνωση και υποστήριξη φυσικών ή ψηφιακών εκδηλώσεων: σειρά ενημερωτικών εκδηλώσεων, συνεδρίων κ.λπ., με τον ανάδοχο να αναλαμβάνει την πλήρη διοργάνωση και την υλικοτεχνική υποστήριξη.

Προβολή και δημοσιότητα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης: έντυπα, τηλεόραση, ραδιόφωνο και ψηφιακός Τύπος.

Ψηφιακή προβολή και παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: στρατηγικός σχεδιασμός, παραγωγή και προώθηση περιεχομένου σε πλατφόρμες όπως Facebook, Instagram, YouTube, Google και άλλες.

Προσφορές μπορούν να υποβάλλονται μέχρι την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 15:00.