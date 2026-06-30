«Οι Συγκάτοικοι» επανατοποθετούν την Protergia από έναν απλό πάροχο, ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, σε έναν ολοκληρωµένο ενεργειακό συνεργάτη.

Οι άνθρωποι είµαστε, σε µεγάλο βαθµό, όντα της συνήθειας. Συχνά παραµένουµε σε επιλογές που ήδη γνωρίζουµε, όχι απαραίτητα γιατί µας καλύπτουν πραγµατικά, αλλά γιατί η αλλαγή απαιτεί να βγούµε από µια κατάσταση οικεία και προβλέψιµη. Συγκεκριµένα, όσον αφορά την ενέργεια, όπου επί χρόνια κυριαρχούσε η αντίληψη ότι «όλοι οι πάροχοι είναι ίδιοι», οι περισσότεροι καταναλωτές έµαθαν να µένουν εκεί που βρίσκονται, θεωρώντας πως τελικά δεν υπάρχει ουσιαστικός λόγος να αλλάξουν.

Σήµερα όµως οι ανάγκες των ανθρώπων εξελίσσονται πιο γρήγορα από ποτέ. Η ενέργεια, η τεχνολογία και οι απαιτήσεις της καθηµερινότητας διαµορφώνουν µια νέα πραγµατικότητα, όπου η ευελιξία, η προσωποποιηµένη εµπειρία και η αξιόπιστη εξυπηρέτηση αποκτούν µεγαλύτερη αξία. Μάλιστα, πολλές φορές οι εξελίξεις οι οποίες προκύπτουν στην καθηµερινότητα µας µπορούν να λειτουργήσουν ως ευκαιρίες για επανεκκίνηση. Μία τέτοια εξέλιξη µπορεί να είναι η µετακόµιση, η οποία αποτελεί µια νέα αρχή όπου ο άνθρωπος αλλάζει σπίτι, συνήθειες, προτεραιότητες και επηρεάζει συχνά καταλυτικά τον τρόπο που ζει.

Αυτό ακριβώς το insight αποτέλεσε την αφετηρία της νέας καµπάνιας της Protergia, της ενέργειας της METLEN και του µεγαλύτερου ιδιώτη παρόχου ενέργειας στην Ελλάδα. «Οι Συγκάτοικοι» επανατοποθετούν την Protergia, από έναν απλό πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου σε έναν ολοκληρωµένο ενεργειακό συνεργάτη, που µπορεί να απαντήσει ουσιαστικά στις σύγχρονες ανάγκες κάθε ανθρώπου, κάθε σπιτιού και κάθε επιχείρησης. Μέσα από µια ιδιαίτερη συγκατοίκηση ενός ανιψιού µε τον µεγαλύτερο θείο του, ξεδιπλώνεται µια ιστορία γεµάτη χιούµορ, ανατροπές αλλά και έντονους συµβολισµούς. Στη σχέση αυτή, ο θείος εκπροσωπεί το «παλιό»: τη συνήθεια, τη δυσπιστία απέναντι στην αλλαγή, τη βεβαιότητα πως «έτσι έχω µάθει, έτσι θα συνεχίσω». Είναι ένας άνθρωπος που έχει µάθει να ζει µε έναν συγκεκριµένο τρόπο και δεν βλέπει λόγο να δοκιµάσει κάτι διαφορετικό, ακόµα κι αν αυτό µπορεί να βελτιώσει ουσιαστικά την καθηµερινότητά του.

Από την άλλη πλευρά, ο ανιψιός εκφράζει το «νέο» και προσωποποιεί την Protergia, εκφράζοντας µια σύγχρονη, δυναµική και πελατοκεντρική αντίληψη για την ενέργεια. Φέρνει µαζί του νέες ιδέες, λύσεις, ευκολία, τεχνολογία και έναν διαφορετικό τρόπο σκέψης. Με την ορµή της «νιότης» έρχεται να ταράξει δηµιουργικά τη σταθερότητα του θείου και σταδιακά να αλλάξει όχι µόνο τον πάροχο ενέργειας του σπιτιού αλλά και ολόκληρη την αντίληψή του γύρω από το τι σηµαίνει πραγµατικά µια σύγχρονη ενεργειακή εµπειρία.

Η µετακίνηση στην Protergia συνιστά λοιπόν αφετηρία µιας συνολικότερης αλλαγής. Καθώς εκτυλίσσεται η ιστορία και οι επιµέρους προϊοντικές επικοινωνίες, ο θείος αρχίζει να αντιλαµβάνεται στην πράξη πως η αλλαγή παρόχου µπορεί να φέρει περισσότερη απλότητα, καλύτερη εξυπηρέτηση, προσωποποιηµένες λύσεις, σύγχρονες υπηρεσίες και ουσιαστική φροντίδα. Σταδιακά µεταµορφώνεται από δύσπιστος και αρνητικός απέναντι στην αλλαγή, σε ένθερµο υποστηρικτή µιας επιλογής που φέρνει πραγµατική διαφορά στην καθηµερινότητά του.

Συνεπώς, «Οι Συγκάτοικοι» δεν αφηγούνται απλώς µια ιστορία αλλαγής παρόχου, αλλά εκφράζουν τη συνολική αλλαγή τρόπου σκέψης και ζωής που µπορεί να προσφέρει η Protergia.

Η κινηµατογραφική αισθητική της παραγωγής, η αφηγηµατική προσέγγιση που θυµίζει τηλεοπτική σειρά και η µοναδική ερµηνεία του ∆ηµήτρη Πιατά, ενισχύουν ακόµη περισσότερο τον ανθρώπινο χαρακτήρα της καµπάνιας, δηµιουργώντας οικειότητα, αµεσότητα και συναισθηµατική ταύτιση. Παράλληλα, η επανεµφάνιση ενός αθλητή της εµβέλειας του Γιάννη Αντετοκούνµπο, ο οποίος έχει ήδη συνδεθεί µε την Protergia µέσα από προηγούµενες καµπάνιες, επιβεβαιώνει µε τον καλύτερο τρόπο την αξιοπιστία και τη διαχρονική συνέπεια του brand. Η παρουσία του επισφραγίζει τη σταθερότητα, τη σιγουριά και την ασφάλεια που αποπνέει η METLEN, αλλά και την εµπιστοσύνη που εµπνέει η Protergia µέσα από τις καινοτόµους λύσεις και την υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση που προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια.

Έτσι, αναδεικνύεται µε τον πιο ουσιαστικό τρόπο και το κεντρικό µήνυµα της καµπάνιας: «Όταν βρεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις µε τίποτα».

Μέσα λοιπόν, από µια αµιγώς πελατοκεντρική µατιά, η καµπάνια παρουσιάζει την Protergia ως έναν ολοκληρωµένο ενεργειακό προορισµό για όλους. Απεικονίζει το σύγχρονο energy ecosystem που προσαρµόζεται στις ανάγκες κάθε καταναλωτή, οικογενειών, φοιτητών, singles, επαγγελµατιών και µικροµεσαίων επιχειρήσεων, προσφέροντας υπηρεσίες όπως προϊόντα ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου µέχρι λύσεις ηλεκτροκίνησης, smart meters, ενεργειακή αναβάθµιση, εφαρµογές και ψηφιακές υπηρεσίες.

Παράλληλα, το εκτεταµένο δίκτυο εξυπηρέτησης 85 καταστηµάτων σε όλη την Ελλάδα, το εξειδικευµένο προσωπικό, το τηλεφωνικό κέντρο, το Protergia App, το chatbot, το εύχρηστο site, η προσωποποιηµένη καθοδήγηση σε κάθε σηµείο επαφής µε τον πελάτη και οι επιβραβεύσεις και τα προνόµια µέσω του Protergia Club, αναδεικνύουν πώς η ενέργεια στην Protergia αντιµετωπίζεται ως µια ολοκληρωµένη εµπειρία φροντίδας και όχι ως µια απλή υπηρεσία.

Σε ένα περιβάλλον λοιπόν έντονου ανταγωνισµού, συνεχών ανακατατάξεων και «πολέµου των τιµών», η Protergia διαφοροποιείται µέσα από την αξία, την τεχνογνωσία, την καινοτοµία και την ποιότητα της συνολικής εµπειρίας που προσφέρει. Με τη δύναµη και την αξιοπιστία της METLEN, επανασυστήνεται ως ο σύγχρονος, ολοκληρωµένος ενεργειακός πάροχος που µπορεί να σταθεί δίπλα σε κάθε άνθρωπο, σε κάθε ανάγκη και σε κάθε νέα αρχή.

Γιατί όλα αυτά τα χρόνια η Protergia είναι εδώ στις στιγµές, τις ανάγκες και τα «θέλω» µας, για να προσφέρει σταθερότητα και ασφάλεια.

Βίβιαν Μπουζάλη, Chief Corporate Affairs & Communication Officer, METLEN

Στόχος µας να δηµιουργούµε πραγµατική αξία

«Η ενέργεια σήµερα δεν αποτελεί απλώς ένα αγαθό ή µία υπηρεσία. Αποτελεί κρίσιµο παράγοντα ανάπτυξης και ποιότητας ζωής. Σε ένα διεθνές περιβάλλον όπου η ενεργειακή ασφάλεια και η αποτελεσµατική διαχείριση των ενεργειακών πόρων βρίσκονται στο επίκεντρο, ο ρόλος των ολοκληρωµένων ενεργειακών οργανισµών γίνεται πιο σηµαντικός από ποτέ.

Η METLEN έχει διαµορφώσει ένα πλήρως καθετοποιηµένο και ολοκληρωµένο utility µοντέλο, που συνδυάζει παραγωγή, προµήθεια, τεχνολογία, καινοτοµία και υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας. Μέσα από την Protergia, φέρνουµε αυτήν τη δύναµη πιο κοντά στον καταναλωτή, προσφέροντας όχι µόνο ενέργεια αλλά ολοκληρωµένες λύσεις ενεργειακής διαχείρισης που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες.

Το µέλλον ανήκει σε όσους µπορούν να διαχειρίζονται την ενέργεια µε τρόπο έξυπνο, ευέλικτο και αποδοτικό. Στόχος µας είναι να είµαστε ο αξιόπιστος συνεργάτης κάθε νοικοκυριού και κάθε επιχείρησης σε αυτήν τη µετάβαση, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία, τη διεθνή εµπειρία και την ηγετική θέση της METLEN, για να δηµιουργούµε πραγµατική αξία για τους πελάτες µας και την κοινωνία συνολικά».

Μάρω Ασηµάκη, Marketing Director, Protergia

Η Protergia είναι ένα brand που εξελίσσεται διαρκώς

«Στόχος της καµπάνιας ήταν να αποτυπώσει µε σαφή και σύγχρονο τρόπο την εξέλιξη της Protergia, µέσα από ένα αφήγηµα που συνδέεται µε πραγµατικές στιγµές της ζωής των καταναλωτών. Αναζητήσαµε ένα insight µε υψηλή συναισθηµατική και πρακτική αξία και το βρήκαµε στη µετακόµιση: µια περίοδο αλλαγής, νέων αποφάσεων και επαναπροσδιορισµού των επιλογών µας.

Μέσα από τη δηµιουργική αξιοποίηση της σχέσης του θείου και του ανιψιού, αναδείξαµε τη µετάβαση από τις παγιωµένες συνήθειες σε µια πιο σύγχρονη προσέγγιση, µε τρόπο άµεσο, ανθρώπινο και ευχάριστο. Η επιλογή αυτή µάς επέτρεψε να επικοινωνήσουµε σύνθετα µηνύµατα µέσα από µια ιστορία µε την οποία το κοινό µπορεί εύκολα να ταυτιστεί.

Πέρα από τη δηµιουργική της διάσταση, η καµπάνια εξυπηρετούσε έναν ευρύτερο στρατηγικό στόχο: να ενισχύσει την αντίληψη της Protergia ως ενός brand που εξελίσσεται διαρκώς, επενδύει στην εµπειρία του πελάτη και ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της καθηµερινότητας. Σε µια αγορά που µετασχηµατίζεται συνεχώς, θεωρούµε ότι η διαφοροποίηση δεν προκύπτει µόνο από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρεις, αλλά και από τον τρόπο µε τον οποίο συνδέεσαι µε τους ανθρώπους και δηµιουργείς ουσιαστική αξία για αυτούς.

Η συγκεκριµένη καµπάνια αποτέλεσε µία ακόµη ευκαιρία να εκφράσουµε αυτήν τη φιλοσοφία, µέσα από µια επικοινωνία που συνδυάζει στρατηγική συνέπεια, δηµιουργικότητα και ισχυρή συνάφεια µε τις ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή».

Συντελεστές

Διαφηµιστική: The Newtons Laboratory

Εταιρεία παραγωγής: Boo Productions

Σκηνοθέτης: Αργύρης Παπαδηµητρόπουλος

Πρωταγωνιστές: Δηµήτρης Πιατάς, Γιώργος Δερµεντζίδης

Guest star: Γιάννης Αντετοκούνµπο