Πιλοτική εφαρµογή από τις 29 Ιουνίου και υποχρεωτική ένταξη από τις 16 Νοεµβρίου 2026. Τι αναφέρει η ΕΔΕΕ προς τις εταιρείες-µέλη της.

Γράφει η Σόνια Χαϊµαντά

Στην τελική ευθεία για την εφαρµογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας εισέρχεται πλέον και ο κλάδος της ∆ιαφήµισης και Επικοινωνίας, καθώς, όπως ενηµερώνει η Ε∆ΕΕ τις εταιρείες-µέλη της, ο συγκεκριµένος κλάδος περιλαµβάνεται στην οµάδα των δραστηριοτήτων που εντάσσονται σχεδόν τελευταίες στο νέο σύστηµα καταγραφής του χρόνου εργασίας.

Σύµφωνα µε την ενηµέρωση της Ένωσης Εταιρειών ∆ιαφήµισης και Επικοινωνίας Ελλάδος, η εξέλιξη αυτή έχει γίνει γνωστή τόσο από δηµοσιεύµατα των ΜΜΕ όσο και από προφορική ανακοίνωση της υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκης Κεραµέως. Η ΕΔΕΕ επισηµαίνει ότι από τις 29 Ιουνίου 2026 ξεκινά η πιλοτική φάση εφαρµογής, κατά την οποία δεν θα επιβάλλονται κυρώσεις, ενώ από τις 16 Νοεµβρίου 2026 η εφαρµογή της Ψηφιακής Κάρτας γίνεται υποχρεωτική, µε την ενεργοποίηση των αντίστοιχων προστίµων και διοικητικών κυρώσεων.

Η νέα αυτή πραγµατικότητα δηµιουργεί ένα κρίσιµο πεντάµηνο προσαρµογής για τις εταιρείες του κλάδου. Στο διάστηµα αυτό, όπως τονίζει η Ε∆ΕΕ, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την απαιτούµενη προετοιµασία, να έχουν προχωρήσει στη δοκιµαστική χρήση του συστήµατος και να έχουν εντοπίσει εγκαίρως τυχόν τεχνικές ή οργανωτικές δυσκολίες.

Η θέση της ΕΔΕΕ: Προετοιµασία, διαβούλευση και αντιµετώπιση των ιδιαιτεροτήτων του κλάδου

Η Ε∆ΕΕ υπογραµµίζει ότι το διάστηµα µέχρι την υποχρεωτική εφαρµογή δεν πρέπει να θεωρηθεί απλώς περίοδος αναµονής αλλά περίοδος ουσιαστικής προετοιµασίας. Όπως αναφέρει στην ενηµέρωσή της προς τα µέλη, οι εταιρείες του κλάδου θα πρέπει µέσα στο πεντάµηνο αυτό να έχουν κάνει «όλη την προετοιµασία και τη δοκιµαστική χρήση του συστήµατος».

Παράλληλα, η Ένωση σηµειώνει ότι στο ίδιο διάστηµα αναµένεται, θεωρητικά, να υπάρξει διαβούλευση µε το Υπουργείο Εργασίας, µε στόχο να αντιµετωπιστούν οι ιδιαιτερότητες της διαφηµιστικής και επικοινωνιακής αγοράς.

Κεντρικό ζήτηµα για τον κλάδο αποτελούν οι περιπτώσεις απασχόλησης που δεν γίνονται µε τον κλασικό τρόπο, µέσα σε σταθερό γραφειακό περιβάλλον. Η Ε∆ΕΕ αναφέρεται ειδικά στις ώρες εργασίας εκτός γραφείου, οι οποίες δεν πραγµατοποιούνται πάντοτε σε τακτική βάση και συχνά συνδέονται µε έκτακτες ανάγκες, επαγγελµατικές συναντήσεις, παραγωγές, παρουσιάσεις, εκδηλώσεις, γυρίσµατα ή άλλες δραστηριότητες που αποτελούν µέρος της καθηµερινότητας του κλάδου.

Αυτές οι ιδιαιτερότητες, σύµφωνα µε την Ε∆ΕΕ, θα πρέπει να τεθούν υπόψη του υπουργείου, ώστε η εφαρµογή της Ψηφιακής Κάρτας να µη δηµιουργήσει δυσανάλογα πρακτικά προβλήµατα στις επιχειρήσεις, αλλά και να διασφαλίσει τη συµµόρφωση µε το νέο πλαίσιο.

Πολλές εταιρείες έχουν ήδη ξεκινήσει - Κοµβικός ο ρόλος των HR τµηµάτων

Στην ενηµέρωσή της, η Ε∆ΕΕ αναγνωρίζει ότι αρκετές εταιρείες-µέλη έχουν ήδη προχωρήσει σηµαντικά στη σχετική προετοιµασία. Η κινητοποίηση αυτή γίνεται κυρίως µέσω των τµηµάτων ανθρώπινου δυναµικού, τα οποία καλούνται να σηκώσουν µεγάλο µέρος του οργανωτικού βάρους της µετάβασης.

Τα HR τµήµατα θα πρέπει να ελέγξουν τις υφιστάµενες δηλώσεις ωραρίων, να οργανώσουν τη διαδικασία καταγραφής εισόδου και εξόδου, να ενηµερώσουν τους εργαζοµένους, να συντονιστούν µε τους παρόχους λογισµικού και να παρακολουθήσουν στην πράξη τη λειτουργία του συστήµατος κατά την πιλοτική περίοδο.

Για τις εταιρείες που δεν έχουν ακόµη ξεκινήσει, η Ε∆ΕΕ επιχειρεί να δώσει ένα πρώτο σηµείο εκκίνησης. Γι’ αυτό και επισυνάπτει στα µέλη της Ενηµερωτικό Σηµείωµα, το οποίο έχει ετοιµάσει ο νοµικός της σύµβουλος, µε στόχο µια βασική ενηµέρωση «από το σηµείο µηδέν».

Το νοµικό πλαίσιο: Από τον Ν. 4808/2021 έως τη νέα επέκταση

Στο ενηµερωτικό σηµείωµα της Ε∆ΕΕ υπενθυµίζεται ότι η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας δεν αποτελεί νέο θεσµό αλλά µέρος µιας ευρύτερης πολιτικής ψηφιοποίησης της αγοράς εργασίας.

Το µέτρο εισήχθη µε τον Ν. 4808/2021, ο οποίος έθεσε τις βάσεις για την ψηφιακή καταγραφή του χρόνου εργασίας. Η εφαρµογή του ξεκίνησε την 1η Ιουλίου 2022, µετά την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης για το σύστηµα Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας και την υποχρέωση καταχώρισης ψηφιακών στοιχείων στο Π.Σ. Εργάνη ΙΙ.

Η νέα φάση εφαρµογής αφορά την επέκταση του µέτρου σε ακόµη περισσότερους κλάδους της οικονοµίας. Μεταξύ αυτών περιλαµβάνονται, σύµφωνα µε την ενηµέρωση, οι συµβουλευτικές υπηρεσίες, η διαφήµιση και οι λοιπές δραστηριότητες γραφείου.

Στόχος του µέτρου είναι η ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά εργασίας, η καταγραφή του πραγµατικού χρόνου απασχόλησης, η προστασία των εργαζοµένων και ο περιορισµός φαινοµένων αδήλωτης ή υποδηλωµένης εργασίας.

Τι σηµαίνει πρακτικά η Ψηφιακή Κάρτα για τις επιχειρήσεις

Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας επιβάλλει στις επιχειρήσεις την υποχρέωση να καταγράφουν ψηφιακά την έναρξη και τη λήξη της εργασίας των εργαζοµένων που έχουν φυσική παρουσία στο χώρο εργασίας.

Στην πράξη, η επιχείρηση θα πρέπει να διαθέτει το κατάλληλο τεχνικό σύστηµα, να είναι διασυνδεδεµένη µε το Π.Σ. Εργάνη ΙΙ και να διασφαλίζει ότι οι σηµάνσεις της κάρτας ανταποκρίνονται στον πραγµατικό χρόνο απασχόλησης.

Η υποχρέωση καταλαµβάνει, σύµφωνα µε όσα ισχύουν µέχρι σήµερα, όλους τους εργαζοµένους µε φυσική παρουσία στους χώρους εργασίας επιχειρήσεων που διαθέτουν ΚΑ∆ ο οποίος εµπίπτει στους κλάδους ένταξης. Η υποχρέωση µπορεί να αφορά και υποκαταστήµατα επιχειρήσεων µε ενταγµένο ΚΑ∆, ακόµη και αν η κύρια εγκατάσταση της επιχείρησης υπάγεται σε διαφορετικό ΚΑ∆.

Ωστόσο, το ενηµερωτικό σηµείωµα διευκρινίζει ότι εξαιρούνται περιπτώσεις στις οποίες ο κύριος ΚΑ∆ της επιχείρησης δεν ανήκει στους εντασσόµενους κλάδους, ακόµη και αν κάποια επιµέρους δραστηριότητα έχει σχετικό ΚΑ∆, καθώς και περιπτώσεις όπου ο κύριος ΚΑ∆ εµφανίζεται ανενεργός στα φορολογικά δεδοµένα και µόνο ο δευτερεύων ΚΑ∆ αφορά ενταγµένο κλάδο.

Το κρίσιµο πεντάµηνο χωρίς κυρώσεις

Η περίοδος από τις 29 Ιουνίου έως τις 15 Νοεµβρίου 2026 έχει µεταβατικό χαρακτήρα. Οι επιχειρήσεις θα µπορούν να εφαρµόσουν πιλοτικά την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας χωρίς την επιβολή διοικητικών κυρώσεων.

Η σηµασία της πιλοτικής περιόδου είναι ιδιαίτερα µεγάλη. Σε αυτό το διάστηµα οι επιχειρήσεις καλούνται να δοκιµάσουν το σύστηµα, να ελέγξουν τις διαδικασίες τους, να εντοπίσουν λάθη ή δυσλειτουργίες και να εκπαιδεύσουν εργαζοµένους και στελέχη.

Η Ε∆ΕΕ καθιστά σαφές ότι η περίοδος αυτή πρέπει να αξιοποιηθεί εγκαίρως, ώστε οι εταιρείες να µη βρεθούν απροετοίµαστες από τις 16 Νοεµβρίου 2026, όταν η εφαρµογή θα είναι πλέον υποχρεωτική και θα συνοδεύεται από κυρώσεις.

Τα πρόστιµα: Από 600 ευρώ έως 10.500 ευρώ ανά περίπτωση

Το ενηµερωτικό σηµείωµα της Ε∆ΕΕ δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στις κυρώσεις που προβλέπονται σε περίπτωση παραβάσεων. Τα πρόστιµα διαφοροποιούνται ανάλογα µε τη φύση της παράβασης και µπορεί να είναι ιδιαίτερα υψηλά.

Ενδεικτικά, για κάθε περίπτωση απόκλισης της καταγραφής του χρόνου εργασίας από τον πραγµατικό χρόνο εργασίας προβλέπεται πρόστιµο 3.000 ευρώ.

Σε περίπτωση που ο εργοδότης παρεµποδίζει την απόδειξη του πραγµατικού χρόνου εργασίας, για παράδειγµα µέσω εξάλειψης στοιχείων, το πρόστιµο ανέρχεται σε 4.000 ευρώ.

Ιδιαίτερα αυστηρή είναι η κύρωση για µη ενεργοποίηση Ψηφιακής Κάρτας εργαζοµένου ή για περίπτωση κατά την οποία εργαζόµενος έχει ξεκινήσει την απασχόλησή του στις εγκαταστάσεις του εργοδότη χωρίς να υπάρχει σήµανση. Στις περιπτώσεις αυτές, το πρόστιµο µπορεί να φτάσει τα 10.500 ευρώ ανά εργαζόµενο.

Πρόστιµο 3.000 ευρώ προβλέπεται επίσης για υποβολή ψευδών στοιχείων σχετικά µε την έναρξη ή τη λήξη της απασχόλησης, καθώς και για λανθασµένη υποβολή στοιχείων που αποκλίνουν από την πραγµατική έναρξη ή λήξη εργασίας.

Επιπλέον, προβλέπεται πρόστιµο 2.000 ευρώ για εφαρµογή ευέλικτου ωραρίου σε εργαζοµένους για τους οποίους δεν έχει ενεργοποιηθεί η ευέλικτη προσέλευση, καθώς και πρόστιµο 4.000 ευρώ για µη διατήρηση των στοιχείων της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας για µία δεκαετία.

Για µη έγκαιρη και εµπρόθεσµη υποβολή µεταβολών ως προς την ανάληψη υπηρεσίας στο Π.Σ. Εργάνη προβλέπεται πρόστιµο 2.000 ευρώ ανά περίπτωση, ενώ για µη υποβολή νέου ηλεκτρονικού εντύπου «Οργάνωση Χρόνου Εργασίας» σε περίπτωση µεταβολής του χρόνου εργασίας, προβλέπονται πρόστιµα 600 ευρώ για εργαζοµένους πλήρους απασχόλησης και 2.000 ευρώ για εργαζοµένους µερικής απασχόλησης.

Το βαρύτερο πρόστιµο και η προσωρινή διακοπή λειτουργίας

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στο πρόστιµο των 10.500 ευρώ, το οποίο θεωρείται το βαρύτερο στο πλαίσιο των σχετικών παραβάσεων.

Το πρόστιµο αυτό µπορεί να επιβληθεί όταν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι εργαζόµενος έχει αρχίσει να εργάζεται στις εγκαταστάσεις του εργοδότη χωρίς να έχει προηγηθεί σήµανση της Ψηφιακής Κάρτας.

Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση «νόθας» σήµανσης, όταν δηλαδή δηλώνεται αποχώρηση του εργαζοµένου από την επιχείρηση, ενώ στην πραγµατικότητα εκείνος εξακολουθεί να εργάζεται, πραγµατοποιώντας αδήλωτη υπερωριακή απασχόληση.

Το ενηµερωτικό σηµείωµα επισηµαίνει ακόµη ότι, αν σε τρεις ελέγχους µέσα σε διάστηµα δώδεκα µηνών διαπιστωθεί η συγκεκριµένη παράβαση, µπορεί να επιβληθεί προσωρινή διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης για δεκαπέντε ηµέρες.

Ευέλικτη προσέλευση: Τι επιτρέπεται και τι όχι

Ένα από τα βασικά σηµεία του νέου πλαισίου αφορά την ευέλικτη προσέλευση. Σύµφωνα µε τις νέες ρυθµίσεις, οι επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στο µηχανισµό της Ψηφιακής Κάρτας και την έχουν ενεργοποιήσει µπορούν να συµφωνούν εγγράφως µε τους εργαζοµένους ευέλικτη προσέλευση έως 120 λεπτά ηµερησίως.

Αυτό σηµαίνει ότι, εφόσον υπάρχει σχετική συµφωνία, ο εργαζόµενος µπορεί να προσέλθει µετά την έναρξη του δηλωµένου ωραρίου, εντός του χρονικού περιθωρίου που έχει συµφωνηθεί. Σε αυτή την περίπτωση, η λήξη του ωραρίου µετατίθεται αντίστοιχα, ώστε να συµπληρωθεί ο προβλεπόµενος χρόνος εργασίας.

Για παράδειγµα, αν το δηλωµένο ωράριο είναι 09:00-17:00 και έχει συµφωνηθεί ευέλικτη προσέλευση 30 λεπτών, ο εργαζόµενος µπορεί να προσέλθει και να σηµάνει την κάρτα του από τις 09:00 έως τις 09:30. Η αποχώρησή του, αντίστοιχα, µπορεί να γίνει από τις 17:00 έως τις 17:30, εφόσον συµπληρώνεται το οκτάωρο.

Το κρίσιµο σηµείο, όµως, είναι ότι η ευέλικτη προσέλευση αφορά µόνο το χρόνο µετά την έναρξη του δηλωµένου ωραρίου. ∆εν σηµαίνει ότι ο εργαζόµενος µπορεί να σηµάνει την κάρτα του πριν από την έναρξη του ωραρίου, για παράδειγµα στις 08:30 αντί για τις 09:00, χωρίς να έχει προηγηθεί σχετική µεταβολή στο δηλωµένο ωράριο.

Σε αντίθετη περίπτωση, µπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχει αναντιστοιχία µεταξύ δηλωµένου ωραρίου και σήµανσης της Ψηφιακής Κάρτας.

Χρόνος προετοιµασίας: Τι προβλέπεται πριν και µετά την εργασία

Το ενηµερωτικό σηµείωµα αναφέρεται και στον λεγόµενο χρόνο προετοιµασίας. Πρόκειται για το χρόνο που απαιτείται ώστε ο εργαζόµενος να προετοιµαστεί για την ανάληψη εργασίας ή για την αποχώρησή του µετά τη λήξη της.

Σύµφωνα µε το πλαίσιο που περιγράφεται, η σήµανση της Ψηφιακής Κάρτας πρέπει να γίνεται κατά την έναρξη του δηλωµένου ωραρίου, αφού έχει ολοκληρωθεί ο χρόνος προετοιµασίας για την ανάληψη εργασίας. Αντίστοιχα, κατά τη λήξη του δηλωµένου ωραρίου, η σήµανση πρέπει να γίνεται πριν από τον χρόνο προετοιµασίας για αποχώρηση.

Για επιχειρήσεις όλων των κλάδων, πλην της βιοµηχανίας, ο χρόνος προετοιµασίας δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 10 λεπτά πριν από την έναρξη και τα 10 λεπτά µετά τη λήξη της εργασίας. Στη βιοµηχανία το όριο είναι µεγαλύτερο και φτάνει τα 30 λεπτά πριν και µετά.

Το σηµείωµα διευκρινίζει ότι αν κατά το χρόνο αυτόν βρεθεί εργαζόµενος να απασχολείται πραγµατικά, µπορούν να επιβληθούν οι προβλεπόµενες διοικητικές κυρώσεις.

Τα «ορφανά χτυπήµατα» και ο κίνδυνος ελέγχου

Ένα ακόµη ζήτηµα που απασχολεί τις επιχειρήσεις είναι τα λεγόµενα «ορφανά χτυπήµατα». Με τον όρο αυτό περιγράφονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάρχει µόνο µία σήµανση, δηλαδή είτε είσοδος χωρίς έξοδο είτε έξοδος χωρίς είσοδο.

Σύµφωνα µε τη ρύθµιση που αναλύεται στο σηµείωµα, η διαπίστωση περισσότερων από τριών µονών σηµάνσεων το µήνα ανά εργαζόµενο µπορεί να αποτελέσει αιτία ελέγχου από την Επιθεώρηση Εργασίας, στο πλαίσιο της ανάλυσης εκτίµησης κινδύνου.

Το σηµείωµα διευκρινίζει ότι η υπέρβαση του ορίου αυτού δεν σηµαίνει αυτοµάτως ότι θα επιβληθεί πρόστιµο. Ωστόσο, µπορεί να λειτουργήσει ως ένδειξη που θα προκαλέσει έλεγχο, ιδίως όταν τα µονά χτυπήµατα δεν δικαιολογούνται από τη φύση της εργασίας, την οργάνωση του χρόνου εργασίας, γεγονός ανωτέρας βίας ή αντικειµενική αδυναµία.

Η Ε∆ΕΕ επισηµαίνει, µέσω του νοµικού σηµειώµατος, ότι πρόκειται για ζήτηµα που προβληµατίζει τους εργοδότες, καθώς η υποχρέωση σήµανσης ανήκει στον εργαζόµενο, αλλά η ευθύνη από τυχόν αναντιστοιχίες ή παραλείψεις µπορεί να βαρύνει την επιχείρηση.

Τηλεργασία: Πότε δικαιολογείται η µη σήµανση

Ιδιαίτερη σηµασία για τον κλάδο της διαφήµισης έχει και το καθεστώς της τηλεργασίας.

Σύµφωνα µε το ενηµερωτικό σηµείωµα, όταν µια επιχείρηση έχει δηλώσει στην ψηφιακή οργάνωση του χρόνου εργασίας ότι ο εργαζόµενος απασχολείται µε τηλεργασία για συγκεκριµένη περίοδο ή συγκεκριµένες ηµέρες, η µη σήµανση της κάρτας θεωρείται δικαιολογηµένη και δεν επιφέρει κυρώσεις.

Ωστόσο, εάν µέσα στην ίδια εργάσιµη ηµέρα ο εργαζόµενος απασχοληθεί τόσο µε φυσική παρουσία όσο και µε τηλεργασία, τότε για το διάστηµα της φυσικής παρουσίας του στις εγκαταστάσεις του εργοδότη οφείλει να χτυπήσει κανονικά την Ψηφιακή Κάρτα κατά την είσοδο και την έξοδο.

Στο σηµείωµα επισηµαίνεται επίσης ότι επί του παρόντος δεν υπάρχει δυνατότητα εξ αποστάσεως σήµανσης της κάρτας από το σπίτι ή από άλλο σηµείο εργασίας. Η δυνατότητα αυτή αναµένεται να εξεταστεί σε επόµενη φάση, µε την έκδοση Προεδρικού ∆ιατάγµατος που θα ρυθµίζει τον τρόπο ελέγχου των δεδοµένων επικοινωνίας µεταξύ εργοδότη και τηλεργαζοµένου.

Διευθυντικά στελέχη: Ποιοι εξαιρούνται από τη σήµανση

Το ενηµερωτικό σηµείωµα αναλύει και το καθεστώς των διευθυντικών στελεχών. Οι εργαζόµενοι που κατέχουν θέση εποπτείας, διεύθυνσης ή εµπιστευτική θέση απογράφονται στην ψηφιακή οργάνωση του χρόνου εργασίας, αλλά εξαιρούνται από την υποχρέωση σήµανσης της Ψηφιακής Κάρτας, εφόσον πληρούν συγκεκριµένες προϋποθέσεις.

Για να θεωρηθεί ένας εργαζόµενος διευθυντικό στέλεχος, θα πρέπει αυτό να προκύπτει από την ατοµική σύµβαση εργασίας του και από τον τρόπο µε τον οποίο είναι δηλωµένος στο Π.Σ. Εργάνη.

Μεταξύ άλλων, µπορεί να πρόκειται για εργαζόµενο που ασκεί διευθυντικό δικαίωµα έναντι άλλων εργαζοµένων, λαµβάνει αποφάσεις αυτόνοµα, εκπροσωπεί και δεσµεύει την επιχείρηση προς τρίτους, συµµετέχει στο διοικητικό συµβούλιο ή αντίστοιχο όργανο διοίκησης, ή κατέχει συγκεκριµένο ποσοστό δικαιωµάτων ψήφου.

Επίσης, µπορεί να αφορά εργαζόµενο που προΐσταται διευθύνσεων, µονάδων ή τµηµάτων και αµείβεται µε αποδοχές που δεν υπολείπονται του τετραπλάσιου του εκάστοτε κατώτατου µισθού, ή εργαζόµενο που αµείβεται µε αποδοχές που δεν υπολείπονται του εξαπλάσιου του κατώτατου µισθού.

Τα ειδικά ζητήµατα που παραµένουν ανοιχτά

Η εφαρµογή της Ψηφιακής Κάρτας αναµένεται να φέρει στην επιφάνεια και σειρά ειδικών πρακτικών ζητηµάτων. Το ενηµερωτικό σηµείωµα της Ε∆ΕΕ καταγράφει µια σειρά ερωτηµάτων που πιθανόν θα απασχολήσουν τις επιχειρήσεις.

Μεταξύ αυτών είναι το τι συµβαίνει όταν ένας εργαζόµενος αρνηθεί να χτυπήσει την κάρτα, πώς αντιµετωπίζονται τα χτυπήµατα που γίνονται νωρίτερα από την ώρα έναρξης, αν επιτρέπεται η σήµανση στο πλαίσιο ευέλικτης προσέλευσης πριν από την έναρξη του δηλωµένου ωραρίου, καθώς και τι γίνεται όταν απουσιάζει η σήµανση έναρξης ή λήξης.

Άλλα ερωτήµατα αφορούν τον τρόπο δήλωσης αδικαιολόγητης απουσίας, τον έλεγχο σε περίπτωση υπερεργασίας για την οποία δεν υπάρχει υποχρέωση προαναγγελίας, τη δήλωση έκτακτης απασχόλησης έκτης ηµέρας σε δηλωµένο πενθήµερο και τις περιπτώσεις έκτακτων αλλαγών απασχόλησης.

Τα ζητήµατα αυτά έχουν ιδιαίτερη σηµασία για τον κλάδο της διαφήµισης, όπου η καθηµερινότητα µπορεί να περιλαµβάνει µετακινήσεις, συναντήσεις εκτός γραφείου, παραγωγές, events και έκτακτες επαγγελµατικές ανάγκες που δεν εντάσσονται πάντοτε σε ένα απολύτως σταθερό ωράριο.

Δεκαετής υποχρέωση τήρησης στοιχείων

Ένα ακόµη κρίσιµο σηµείο είναι η υποχρέωση διατήρησης των στοιχείων της Ψηφιακής Κάρτας.

Σύµφωνα µε το ενηµερωτικό σηµείωµα, η Επιθεώρηση Εργασίας θα έχει τη δυνατότητα να πραγµατοποιεί ελέγχους ανατρέχοντας και στο παρελθόν. Για το λόγο αυτόν, οι επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση να τηρούν τα σχετικά στοιχεία, δηλαδή τις σηµάνσεις της κάρτας εργασίας, για χρονικό διάστηµα δέκα ετών.

Η υποχρέωση αυτή καθιστά ακόµη πιο σηµαντική την επιλογή αξιόπιστου συστήµατος, την ορθή αποθήκευση των δεδοµένων και τη διασφάλιση ότι οι πληροφορίες θα µπορούν να ανακτηθούν εφόσον ζητηθούν σε µελλοντικό έλεγχο.

Εξειδικευµένες ενηµερώσεις από την Ε∆ΕΕ το επόµενο διάστηµα

Η Ε∆ΕΕ γνωστοποιεί ότι το επόµενο διάστηµα θα οργανώσει πιο εξειδικευµένες ενηµερώσεις, µε στόχο να βοηθήσει όλα τα µέλη της να φτάσουν στο επιθυµητό επίπεδο προετοιµασίας.

Η Ένωση αναφέρει επίσης ότι θα βρίσκεται σε επαφή µε τον ΣΕΒ, ως κεντρικό φορέα, αλλά και µε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, για κάθε ζήτηµα που αφορά την εφαρµογή του µέτρου στον κλάδο.

Η κίνηση αυτή κρίνεται απαραίτητη, καθώς η Ψηφιακή Κάρτα δεν αποτελεί µόνο µια νέα τεχνική διαδικασία αλλά µια συνολική αλλαγή στον τρόπο µε τον οποίο οι επιχειρήσεις οργανώνουν, παρακολουθούν και τεκµηριώνουν το χρόνο εργασίας.

Το µήνυµα προς τις επιχειρήσεις: Η προσαρµογή πρέπει να ξεκινήσει τώρα

Το βασικό µήνυµα της Ε∆ΕΕ προς τις εταιρείες-µέλη της είναι ότι η προετοιµασία πρέπει να ξεκινήσει αµέσως ή να επιταχυνθεί όπου έχει ήδη αρχίσει.

Η πιλοτική περίοδος από τις 29 Ιουνίου έως τις 15 Νοεµβρίου 2026 αποτελεί το χρονικό περιθώριο µέσα στο οποίο οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ελέγξουν στην πράξη τη λειτουργία του συστήµατος, να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους, να οργανώσουν τις εσωτερικές τους διαδικασίες και να αναζητήσουν εξειδικευµένες νοµικές ή τεχνικές συµβουλές, όπου απαιτείται.

Από τις 16 Νοεµβρίου 2026, η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας θα αποτελεί υποχρέωση και για τον κλάδο της διαφήµισης. Η µη συµµόρφωση θα µπορεί να επιφέρει σηµαντικές οικονοµικές και διοικητικές συνέπειες.

Για έναν κλάδο µε έντονη κινητικότητα, συχνή εργασία εκτός γραφείου και πολλές έκτακτες ανάγκες, η πρόκληση δεν είναι µόνο η τεχνική εφαρµογή του µέτρου. Είναι κυρίως η προσαρµογή ενός σύνθετου τρόπου εργασίας σε ένα αυστηρότερο σύστηµα ψηφιακής καταγραφής, µε στόχο τη νοµιµότητα, τη διαφάνεια και την προστασία τόσο των εργαζοµένων όσο και των ίδιων των επιχειρήσεων.