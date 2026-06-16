Πιλοτική εφαρμογή από τις 29 Ιουνίου και υποχρεωτική ένταξη από τις 16 Νοεμβρίου 2026. Τι αναφέρει η ΕΔΕΕ προς τις εταιρείες-μέλη της

Στην τελική ευθεία για την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας εισέρχεται πλέον και ο κλάδος της Διαφήμισης και Επικοινωνίας, καθώς, όπως ενημερώνει η ΕΔΕΕ τις εταιρείες-μέλη της, ο συγκεκριμένος κλάδος περιλαμβάνεται στην ομάδα των δραστηριοτήτων που εντάσσονται σχεδόν τελευταίες στο νέο σύστημα καταγραφής του χρόνου εργασίας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Ένωσης Εταιριών Διαφήμισης και Επικοινωνίας Ελλάδος, η εξέλιξη αυτή έχει γίνει γνωστή τόσο από δημοσιεύματα των ΜΜΕ όσο και από προφορική ανακοίνωση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως. Η ΕΔΕΕ επισημαίνει ότι από τις 29 Ιουνίου 2026 ξεκινά η πιλοτική φάση εφαρμογής, κατά την οποία δεν θα επιβάλλονται κυρώσεις, ενώ από τις 16 Νοεμβρίου 2026 η εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας γίνεται υποχρεωτική, με την ενεργοποίηση των αντίστοιχων προστίμων και διοικητικών κυρώσεων.

Η νέα αυτή πραγματικότητα δημιουργεί ένα κρίσιμο πεντάμηνο προσαρμογής για τις εταιρείες του κλάδου. Στο διάστημα αυτό, όπως τονίζει η ΕΔΕΕ, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την απαιτούμενη προετοιμασία, να έχουν προχωρήσει στη δοκιμαστική χρήση του συστήματος και να έχουν εντοπίσει εγκαίρως τυχόν τεχνικές ή οργανωτικές δυσκολίες.

Η ΕΔΕΕ υπογραμμίζει ότι το διάστημα μέχρι την υποχρεωτική εφαρμογή δεν πρέπει να θεωρηθεί απλώς ως περίοδος αναμονής, αλλά ως περίοδος ουσιαστικής προετοιμασίας. Όπως αναφέρει στην ενημέρωσή της προς τα μέλη, οι εταιρείες του κλάδου θα πρέπει μέσα στο πεντάμηνο αυτό να έχουν κάνει «όλη την προετοιμασία και τη δοκιμαστική χρήση του συστήματος».

Παράλληλα, η Ένωση σημειώνει ότι στο ίδιο διάστημα αναμένεται, θεωρητικά, να υπάρξει διαβούλευση με το Υπουργείο Εργασίας, με στόχο να αντιμετωπιστούν οι ιδιαιτερότητες της διαφημιστικής και επικοινωνιακής αγοράς.

Κεντρικό ζήτημα για τον κλάδο αποτελούν οι περιπτώσεις απασχόλησης που δεν γίνονται με τον κλασικό τρόπο, μέσα σε σταθερό γραφειακό περιβάλλον. Η ΕΔΕΕ αναφέρεται ειδικά στις ώρες εργασίας εκτός γραφείου, οι οποίες δεν πραγματοποιούνται πάντοτε σε τακτική βάση και συχνά συνδέονται με έκτακτες ανάγκες, επαγγελματικές συναντήσεις, παραγωγές, παρουσιάσεις, εκδηλώσεις, γυρίσματα ή άλλες δραστηριότητες που αποτελούν μέρος της καθημερινότητας του κλάδου.

Αυτές οι ιδιαιτερότητες, σύμφωνα με την ΕΔΕΕ, θα πρέπει να τεθούν υπόψη του Υπουργείου, ώστε η εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας να μη δημιουργήσει δυσανάλογα πρακτικά προβλήματα στις επιχειρήσεις, αλλά και να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με το νέο πλαίσιο.

Για τις εταιρείες που δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει, η ΕΔΕΕ επιχειρεί να δώσει ένα πρώτο σημείο εκκίνησης. Γι’ αυτό και επισυνάπτει στα μέλη της Ενημερωτικό Σημείωμα, το οποίο έχει ετοιμάσει ο νομικός της σύμβουλος, με στόχο μια βασική ενημέρωση «από το σημείο μηδέν».