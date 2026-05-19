Η Publicis Groupe ανακοίνωσε την εξαγορά της LiveRamp. Η συμφωνία είναι εξ ολοκλήρου σε μετρητά, κάτι που σημαίνει ότι δεν θα εκδοθούν μετοχές της Publicis προς τους μετόχους της LiveRamp.

«Η ένταξη της LiveRamp στην Publicis Groupe αποτελεί ακόμη μία απόδειξη της δέσμευσής μας να επενδύουμε σε νέο ταλέντο και καινοτομία, πριν από τις μεταβολές της αγοράς», δήλωσε ο Arthur Sadoun, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Publicis Groupe. Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, η Publicis θα εξαγοράσει τη LiveRamp με συνολική επιχειρηματική αξία 2,167 δισ. δολαρίων, μέσω συναλλαγής εξ ολοκλήρου σε μετρητά, με τιμή εξαγοράς 38,50 δολάρια ανά μετοχή, όπως εξήγησε η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση. Η συναλλαγή αντιπροσωπεύει συνολική αξία μετοχικού κεφαλαίου 2,546 δισ. δολαρίων και περιλαμβάνει καθαρά ταμειακά διαθέσιμα ύψους 379 εκατ. δολαρίων.

Η εξαγορά τοποθετεί την Publicis σε ακόμη ισχυρότερη θέση στον τομέα του addressable ad targeting και ενισχύει τις επενδύσεις της σε τεχνολογία, δεδομένα, τεχνητή νοημοσύνη και agentic υπηρεσίες. Η συμφωνία αναμένεται να αυξήσει τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή (EPS) της Publicis Groupe ήδη από τον πρώτο χρόνο ενοποίησης, εξαιρουμένων των εξόδων που σχετίζονται με τη συναλλαγή. Με αυτή την εξαγορά, η Publicis αναθεώρησε ανοδικά τους στόχους ανάπτυξης για το 2027 και το 2028. Η τεχνογνωσία της LiveRamp σε δεδομένα, διαφημιστική στόχευση και agentic τεχνολογίες αναφέρθηκε ως βασικός λόγος της εξαγοράς.