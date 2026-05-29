Η Publicis Groupe Indonesia εξαγόρασε τις εταιρείες Inter Pariwara Global και iLab Indonesia

Η Publicis Groupe Indonesia εξαγόρασε τις εταιρείες Inter Pariwara Global και iLab Indonesia, ενισχύοντας σημαντικά τις δυνατότητές της στον τομέα των media και επεκτείνοντας την παρουσία της σε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές της Νοτιοανατολικής Ασίας. Οι δύο εταιρείες θα ενσωματωθούν κάτω από τη Spark Foundry Indonesia, προσθέτοντας περίπου 150 επαγγελματίες media στο δίκτυο της Publicis και διευρύνοντας τις υπηρεσίες της τόσο για διεθνείς όσο και για τοπικούς πελάτες.

Η εξαγορά αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της Publicis Groupe για συνδυασμό της τοπικής τεχνογνωσίας με τις παγκόσμιες δυνατότητες της εταιρείας σε δεδομένα, τεχνολογία και καινοτομία. Στόχος είναι η παροχή πιο ολοκληρωμένων και σύγχρονων λύσεων στους πελάτες της στην Ινδονησία. Η CEO της Publicis Groupe Singapore και Southeast Asia, Amrita Randhawa, δήλωσε ότι η κίνηση αυτή αποδεικνύει την εμπιστοσύνη του ομίλου στις προοπτικές της ινδονησιακής αγοράς, σε μια περίοδο όπου πολλές εταιρείες του κλάδου περιορίζουν τις επενδύσεις τους.

Παράλληλα, η Publicis συνεχίζει να επενδύει στην περιοχή μέσω συνεργασιών και εξαγορών, όπως η Lotame, η HEPMIL και οι πρωτοβουλίες τεχνητής νοημοσύνης στην Ασία. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η εταιρεία ενίσχυσε περαιτέρω τη θέση της στο χώρο του AI marketing με την εξαγορά της LiveRamp έναντι 2,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων.