Για το δεύτερο τρίμηνο του 2026

Η Publicis Groupe ανακοίνωσε ότι τα έσοδά της για το δεύτερο τρίμηνο του 2026 ανήλθαν σε 4,543 δισ. ευρώ, έναντι 4,322 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025, σημειώνοντας οργανική αύξηση 4,2%. Τα καθαρά έσοδα διαμορφώθηκαν στα 3,769 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 4,8% σε οργανική βάση.

Οι αρνητικές επιπτώσεις από τις συναλλαγματικές ισοτιμίες ανήλθαν σε 60 εκατ. ευρώ, ενώ οι εξαγορές συνέβαλαν θετικά κατά 41 εκατ. ευρώ. Οι υπηρεσίες μάρκετινγκ που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 87% των καθαρών εσόδων του ομίλου, κατέγραψαν οργανική αύξηση 6,5%, χάρη στην ισχυρή ζήτηση των πελατών. Αντίθετα, ο τομέας τεχνολογίας, που αντιστοιχεί στο 13% των εσόδων, υποχώρησε οργανικά λόγω της αναβολής μεγάλων έργων μετασχηματισμού. Σε περιφερειακό επίπεδο, η Βόρεια Αμερική σημείωσε οργανική αύξηση 5,4%, η Ευρώπη 5,0%, η Ασία-Ειρηνικός 2,6% και η Λατινική Αμερική 11,0%, ενώ η Μέση Ανατολή και η Αφρική κατέγραψαν μείωση 8,3% εξαιτίας των συγκρούσεων στην περιοχή. Για το πρώτο εξάμηνο του 2026, τα συνολικά έσοδα έφτασαν τα 8,734 δισ. ευρώ και τα καθαρά έσοδα τα 7,229 δισ. ευρώ, με οργανική ανάπτυξη 5,3% και 4,7% αντίστοιχα. Ισχυρές επιδόσεις σημειώθηκαν στις ΗΠΑ, την Ευρώπη, την Κίνα και τη Λατινική Αμερική.