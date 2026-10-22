Από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου των ΗΠΑ (FTC)

Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου των ΗΠΑ (FTC) και η Publicis Groupe συμφώνησαν σε έναν προτεινόμενο διακανονισμό σχετικά με την εξαγορά της LiveRamp, εταιρείας που δραστηριοποιείται στον τομέα της διασύνδεσης δεδομένων, έναντι 2,2 δισ. δολαρίων. Η συμφωνία ανακοινώθηκε τον Μάιο και, σύμφωνα με την Publicis, αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους.

Τη Δευτέρα 19/10, η FTC δημοσίευσε την προτεινόμενη απόφαση διακανονισμού και σχετική καταγγελία, εκφράζοντας ανησυχίες ότι η εξαγορά θα μπορούσε να περιορίσει τον ανταγωνισμό στους τομείς των διαφημιστικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών δεδομένων κοινού.

Βάσει των όρων του διακανονισμού, για διάστημα πέντε ετών η Publicis και η LiveRamp υποχρεούνται να διασφαλίζουν ισότιμη πρόσβαση στα αυτοτελή προϊόντα και τις υπηρεσίες της LiveRamp, με δίκαιους και εύλογους όρους. Παράλληλα, απαγορεύεται να περιορίζουν ή να καθυστερούν την πρόσβαση των πελατών. Επιπλέον, θα εφαρμοστούν μηχανισμοί προστασίας, ώστε η Publicis να μην αποκτά πρόσβαση σε δεδομένα πελατών και εμπιστευτικές επιχειρηματικές πληροφορίες που προκύπτουν από τη χρήση των ανεξάρτητων υπηρεσιών της LiveRamp.