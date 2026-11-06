Με μια ιδιαίτερα αιχμηρή ανοιχτή επιστολή προς τη Cindy Rose, η Publicis Groupe απαντά στις αναφορές της CEO της WPP για τις αναθέσεις λογαριασμών χωρίς διαγωνισμό. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι συμφωνίες με PepsiCo και Coca-Cola, αλλά και το μέλλον του μοντέλου επιλογής διαφημιστικών συνεργατών.

Σε μια ασυνήθιστα δημόσια και επιθετική αντιπαράθεση βρίσκονται Publicis Groupe και WPP, με αφορμή το ζήτημα των μεγάλων διαφημιστικών λογαριασμών που ανατίθενται χωρίς την παραδοσιακή διαδικασία ανταγωνιστικού pitch. Η Publicis δημοσιοποίησε ανοιχτή επιστολή προς τη CEO της WPP, Cindy Rose, απαντώντας με ιδιαίτερα αιχμηρό ύφος στις πρόσφατες δηλώσεις της για τα λεγόμενα «CEO handshakes». Μάλιστα, χαρακτήρισε την αντίληψη ότι τέτοιες συμφωνίες προκύπτουν από απλές συνεννοήσεις μεταξύ επικεφαλής ως προσβολή για τη νοημοσύνη των πελατών.

Η κίνηση αυτή επαναφέρει στο προσκήνιο τις δημόσιες αντιπαραθέσεις που χαρακτήριζαν παλαιότερα τη σχέση των δύο ομίλων, ιδιαίτερα την εποχή των Maurice Lévy και Martin Sorrell. Μόνο που αυτή τη φορά, πίσω από τις προσωπικές αιχμές βρίσκεται ένα σημαντικότερο ζήτημα: ο τρόπος με τον οποίο οι μεγαλύτεροι διαφημιζόμενοι του κόσμου επιλέγουν τους συνεργάτες τους.

Η δήλωση της Cindy Rose

Η αφορμή δόθηκε στις 29 Οκτωβρίου, κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου της WPP. Ερωτηθείσα από αναλυτές σχετικά με την αυξανόμενη συζήτηση γύρω από αναθέσεις χωρίς διαγωνισμό, η Cindy Rose αναγνώρισε ότι τα pitches αποτελούν μια ολοένα πιο απαιτητική και δαπανηρή διαδικασία.

Ωστόσο, υποστήριξε ότι οι συγκεκριμένες αποφάσεις έχουν σημαντικές επιχειρηματικές συνέπειες και απαιτούν προσεκτική αξιολόγηση. Όπως σημείωσε, ο διαφημιστικός κλάδος δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντά του όταν ενθαρρύνει τους πελάτες να παρακάμπτουν τις απαραίτητες διαδικασίες ελέγχου (due diligence).

Αν και δεν αναφέρθηκε ονομαστικά στην Publicis, τα σχόλιά της ερμηνεύθηκαν ως αιχμές για τις πρόσφατες επιτυχίες του γαλλικού ομίλου, ο οποίος έχει εξασφαλίσει σημαντικές συνεργασίες χωρίς να προηγηθεί παραδοσιακό ανταγωνιστικό pitch. Η απάντηση ήρθε στις 5 Νοεμβρίου. Με μια ανοιχτή επιστολή που αρχίζει με το «Dear Cindy» και ολοκληρώνεται με την υπογραφή «Your friends at Publicis», ο όμιλος του Arthur Sadoun αποφάσισε να σηκώσει το γάντι.

«Δεν παραδίδονται δισεκατομμύρια με έναν καφέ»

Η Publicis απορρίπτει κατηγορηματικά την ιδέα ότι οι μεγάλες αναθέσεις μπορούν να προκύπτουν απλώς από προσωπικές σχέσεις μεταξύ CEOs. Όπως εξηγεί, οι πολυεθνικές εταιρείες δεν παραδίδουν τα δεδομένα, τις τεχνολογικές τους υποδομές και τα media budgets τους έπειτα από μια φιλική συνάντηση.

Αντίθετα, τέτοιες αποφάσεις προϋποθέτουν μήνες αξιολόγησης από στελέχη marketing, ειδικούς δεδομένων, μηχανικούς και ομάδες προμηθειών.

Σύμφωνα με την Publicis, η αποφυγή ενός παραδοσιακού pitch δεν συνεπάγεται παράκαμψη των ελέγχων. Αντανακλά, αντίθετα, την επιλογή των διαφημιζομένων να εξετάσουν σε βάθος έναν συγκεκριμένο συνεργάτη, αξιολογώντας τις πραγματικές τεχνολογικές και επιχειρησιακές του δυνατότητες. Η επιστολή περιλαμβάνει και μια ιδιαίτερα προσωπική αιχμή. Η Publicis υπενθυμίζει στη Rose ότι προηγουμένως εργαζόταν στη Microsoft, η οποία συγκαταλέγεται στις εταιρείες που επέλεξαν φέτος τον γαλλικό όμιλο χωρίς παραδοσιακό pitch. Υπονοεί, έτσι, ότι οι παρατηρήσεις της υποβαθμίζουν την κρίση στελεχών με τα οποία η ίδια είχε συνεργαστεί.

Στο επίκεντρο PepsiCo και Coca-Cola

Το πραγματικό επιχειρηματικό παρασκήνιο συνδέεται με δύο από τους μεγαλύτερους διαφημιζόμενους παγκοσμίως.

Η Publicis εξασφάλισε το παγκόσμιο media account της PepsiCo, με εκτιμώμενη ετήσια διαφημιστική δαπάνη 1,9 δισ. δολαρίων, χωρίς ανταγωνιστικό pitch. Η συμφωνία προέκυψε ενώ ο όμιλος συμμετείχε στη διαδικασία διεκδίκησης του παγκόσμιου media business της Coca-Cola, από την οποία τελικά αποχώρησε.

Η WPP διατήρησε την παγκόσμια συνεργασία της με την Coca-Cola στις αγορές που περιλαμβάνονταν στη διαδικασία επιλογής και στις οποίες συμμετείχε. Η Βόρεια Αμερική ανατέθηκε στην Omnicom, ενώ η Dentsu εξασφάλισε επιμέρους αγορές στην Ασία.

Η Publicis αξιοποιεί την υπόθεση για να ασκήσει ακόμη πιο έντονη κριτική στη WPP. Αναφέρεται συγκεκριμένα στην απόφαση της τελευταίας να μη συμμετάσχει στην εκ νέου διεκδίκηση της Coca-Cola στη Βόρεια Αμερική, με τη Rose να έχει εξηγήσει ότι ο όμιλος επέλεξε να επικεντρωθεί στην υλοποίηση των συνεργασιών που είχε ήδη κερδίσει αντί να αφιερώσει άλλες έξι εβδομάδες στο συγκεκριμένο pitch. Η Publicis αμφισβητεί ευθέως αυτή την εξήγηση, αφήνοντας να εννοηθεί ότι το ζήτημα δεν ήταν η κόπωση των ομάδων, αλλά οι δυνατότητες του ανταγωνιστή της. Παράλληλα, σχολιάζει ειρωνικά τον πανηγυρισμό της WPP για την παγκόσμια ανανέωση με την Coca-Cola, δεδομένου ότι η ίδια είχε προηγουμένως αποσυρθεί από τη διεκδίκηση.

Η διαφορετική δυναμική των δύο ομίλων

Η δημόσια αντιπαράθεση αποκτά πρόσθετο ενδιαφέρον υπό το πρίσμα των οικονομικών αποτελεσμάτων. Η Publicis ανακοίνωσε οργανική αύξηση καθαρών εσόδων 5% για το τρίτο τρίμηνο του 2026, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή δυναμική της στον τομέα του new business. Αντίθετα, η WPP κατέγραψε μείωση 2,1% στα έσοδα εξαιρουμένων των διαμεταβιβαζόμενων δαπανών, σε συγκρίσιμη βάση.

Παρότι οι δύο δείκτες δεν είναι απολύτως ταυτόσημοι, αποτυπώνουν διαφορετικές πορείες σε μια περίοδο έντονων αλλαγών για τη διεθνή διαφημιστική αγορά.

Αλλάζει ο τρόπος επιλογής agencies;

Πέρα από την επικοινωνιακή σύγκρουση, η διαφωνία αγγίζει μια ουσιαστική μεταβολή στον τρόπο επιλογής διαφημιστικών συνεργατών. Ο Arthur Sadoun υποστηρίζει ότι μεγάλοι διαφημιζόμενοι προτιμούν πλέον να αφιερώνουν χρόνο στην ουσιαστική αξιολόγηση ενός υποψήφιου συνεργάτη αντί να οργανώνουν πολύμηνες ανταγωνιστικές διαδικασίες. Την ίδια στιγμή, η συγκέντρωση της αγοράς μετά τη συνένωση Omnicom και IPG περιορίζει τις διαθέσιμες επιλογές μεταξύ των μεγάλων διεθνών δικτύων.

Ωστόσο, η απευθείας ανάθεση δεν αποτελεί ακόμη τον κανόνα. Αναλυτές της Gartner επισημαίνουν ότι τέτοιες συμφωνίες αφορούν κυρίως πολύ μεγάλους διαφημιζόμενους, οι οποίοι διαθέτουν τη διαπραγματευτική ισχύ και τους μηχανισμούς για να αξιολογούν μεμονωμένους συνεργάτες χωρίς ανταγωνιστικό διαγωνισμό. Το ερώτημα, επομένως, δεν είναι απαραίτητα αν τα pitches θα καταργηθούν, αλλά πώς θα εξελιχθούν. Και η δημόσια σύγκρουση Publicis και WPP δείχνει ότι η συζήτηση αυτή έχει ήδη μεταφερθεί στο ανώτατο επίπεδο της διεθνούς διαφημιστικής αγοράς.