Την παραγωγή επιμελήθηκε η The Stripes Productions

Όταν έρχεται η ώρα που όλοι κάνουμε την ίδια ερώτηση «τι θα φάμε σήμερα;», η απάντηση σύμφωνα με την νέα καμπάνια της Νιτσιάκος είναι μία! Από μοσχαρίσια μπριζόλα, τραγανές κοτομπουκιές, κοτόπουλο με πατάτες στον φούρνο μέχρι και μοσχαρίσια μπιφτέκια, «η απάντηση είναι μια σε αυτόν το τόπο, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το σποτ, Νιτσιάκος..!».

Το δημιουργικό υπογράφει η Publicom Burson. Η καμπάνια αναπτύσσεται σε τηλεόραση και digital περιβάλλον και την παραγωγή επιμελήθηκε η The Stripes Productions.