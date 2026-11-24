Λίγες μέρες πριν τη Black Friday

Λίγες μέρες πριν τη Black Friday, η ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. «λανσάρει», σύμφωμα με τη νέα της καμπάνια, πέντε φανταστικά προϊόντα τεχνολογίας που δεν θα βρεις πουθενά. Γιατί πολύ απλά «δεν υπάρχουν!».

Το δημιουργικό και τη διαφημιστική προώθηση της καμπάνιας έχει υλοποιήσει η proDigi, ενώ τις ενέργειες δημοσιότητας η Giraffes in the Kitchen.

Μια ομπρέλα που σε ειδοποιεί ότι βρέχει σε πραγματικό χρόνο. Ένα «έξυπνο» μανταλάκι με αισθητήρα υγρασίας ρούχων. Ένας AI ανεμιστήρας που φτιάχτηκε για να φυσάει τη σούπα σου. Ένα ανοιχτήρι USB που μετράει καπάκια και βγάζει εβδομαδιαία στατιστικά.

Με την καμπάνια Rethink Fast Tech η ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. μας καλεί να ξανασκεφτούμε τις «έξυπνες» αγορές μας.

Το μήνυμα της καμπάνιας είναι απλό: κάθε συσκευή που αγοράζουμε χωρίς να τη χρειαζόμαστε γίνεται, αργά ή γρήγορα, ηλεκτρονικό απόβλητο.

Fast tech, ή αλλιώς οι παρορμητικές αγορές τεχνολογίας

Το fast fashion είναι μια γνωστή καταναλωτική τάση να αγοράζουμε ρούχα φθηνά και γρήγορα και να τα αντικαθιστούμε ακόμα πιο γρήγορα. Αντίστοιχα, fast tech είναι προϊόντα τεχνολογίας που ικανοποιούν μια άμεση ανάγκη, λύνουν προβλήματα που δεν είχαμε ποτέ, ή απλά αγοράζονται παρορμητικά σε μια σούπερ προσφορά για να καταλήξουν ξεχασμένα στο συρτάρι.

«Η καμπάνια φωτίζει αυτό ακριβώς αυτό το insight: ’Ολοι αγαπάμε την τεχνολογία αλλά προτιμάμε να κάνουμε ενσυνείδητες αγορές. Γι΄αυτό δεν λέμε «μην αγοράζεις». Λέμε «ξανασκέψου το», σημειώνει η διευθύντρια Marketing της ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε., Δήμητρα Κυριακοπούλου.

Το e-waste ξεκινά από το καλάθι

Διεθνείς οργανισμοί όπως το WEEE Forum θέτουν πρώτο στην ιεράρχηση της διαχείρισης αποβλήτων τη μείωση (rethink), πριν από την επαναχρησιμοποίηση (reuse) και την ανακύκλωση (recycle). Γιατί το απόβλητο που δεν δημιουργήθηκε ποτέ δεν χρειάζεται ανακύκλωση.

«Συνήθως η επικοινωνία για την ανακύκλωση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών λαμπτήρων εστιάζει στο τέλος της ζωής τους, όταν πια πρέπει να οδηγηθούν στους ειδικούς κάδους συλλογής. Με το Rethink Fast Tech θέλαμε να μιλήσουμε, για πρώτη φορά, για το ηλεκτρονικό απόβλητο πριν γίνει απόβλητο», προσθέτει η κα Κυριακοπούλου.

Τα πέντε βίντεο παρουσιάζουν τα φανταστικά προϊόντα σαν αληθινά gadgets, με τη γλώσσα του tech marketing: λιτό packshot, προϊοντικά χαρακτηριστικά, ξεκάθαρο CTA: «Η πιο πράσινη συσκευή είναι αυτή που δεν αγόρασες. Ξανασκέψου το!»

Η καμπάνια τρέχει σε Social Media και YouTube (Shorts) και ολοκληρώνεται στη Cyber Monday (30 Νοεμβρίου).

Παράλληλα, η ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ συμμετέχει με δράσεις στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Μείωσης Αποβλήτων (21–29 Νοεμβρίου).