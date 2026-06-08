Σε παραγωγή της Topcut Modiano

Πρόσθεσε το Advertising.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στον αέρα βρίσκεται ήδη η πρώτη επικοινωνία για τους χυμούς Viva Fresh της εταιρείας Ελληνικοί Χυμοί.

Η ταινία μας προσκαλεί σε ένα πάρτι με πολύ χορό, φρουτώδη κοκτέιλ και μουσική με πρωταγωνιστές τους χυμούς Viva Fresh.

Το δημιουργικό επιμελήθηκε η Rock Cherry και την παραγωγή η Topcut Modiano. H καμπάνια με το tagline «Όταν τα φρούτα γιορτάζουν!», αναπτύσσεται σε τηλεόραση και ψηφιακά μέσα.

Η εταιρεία Ελληνικοί Χυμοί ΑΕΒΕ με έδρα τη Λάρισα παράγει τους χυμούς Viva και άλλα προϊόντα χυμών όπως προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας για μεγάλες αλυσίδες λιανικής στην Ελλάδα και το εξωτερικό.