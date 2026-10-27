Με κεντρικό μήνυμα «Όταν έχεις ένα ισχυρό δίκτυο, έχεις και την ισχυρότερη σύνδεση: αυτή με τους ανθρώπους σου»

Στον αέρα βρίσκεται η νέα επικοινωνία της Saatchi & Saatchi για το δίκτυο Vodafone. Πρόκειται για την πρώτη μεγάλη καμπάνια που υπογράφει η Saatchi & Saatchi μετά την ανάληψη του συνολικού λογαριασμού της Vodafone τον Ιούλιο.

Η συγκινητική καμπάνια ακολουθεί μία νεαρή κοπέλα στην πορεία της προς την κορυφή ενός βουνού. Η πρωταγωνίστρια που δίνει την αίσθηση travel vlogger, μοιάζει να μην αποχωρίζεται τους followers της στιγμή, σχεδόν αποκομμένη από το γαλήνιο τοπίο και την φυσική ομορφιά που την περιβάλλει. Καθώς όμως πλησιάζει στο τέλος του ταξιδιού της, διαπιστώνουμε πως o λόγος πίσω από την παράταιρη, σχεδόν αστεία συμπεριφορά της, είναι διαφορετικός από αυτόν που νομίζουμε. Και πολύ πιο ανθρώπινος.

Στόχος της επικοινωνίας είναι να αναδείξει το δίκτυο οπτικών ινών και κινητής Vodafone. Με κεντρικό μήνυμα «Όταν έχεις ένα ισχυρό δίκτυο, έχεις και την ισχυρότερη σύνδεση: αυτή με τους ανθρώπους σου» η καμπάνια εστιάζει στη δύναμη της συνδεσιμότητας να φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά. Αναδεικνύοντας την τεχνολογία ως μέσο που ενισχύει τις ανθρώπινες σχέσεις και τις στιγμές που έχουν σημασία, μεταφέρει το μήνυμα ότι η πραγματική αξία ενός δικτύου βρίσκεται στη δυνατότητά του να συνδέει τους ανθρώπους με όσα και όσους αγαπούν.

Η ταινία είναι παραγωγή της Avion, σε σκηνοθεσία Θοδωρή Παπαδουλάκη, ενώ την ηχητική επένδυση και την διασκευή του κομματιού «Τα Ήσυχα Βράδια» εκτέλεσε η MuSou. H καμπάνια αναπτύσσεται σε όλα τα μέσα, με 360° επικοινωνιακά υλικά.