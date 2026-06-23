Σε παραγωγή της Correct Productions

Κάποια πράγματα δεν χρειάζονται πολλές εξηγήσεις. Η l'artigiano το ξέρει αυτό. Γι' αυτό για την κυκλοφορία της νέας Pizza Croissant — της πρώτης πίτσας με ζύμη κρουασάν στην Ελλάδα που κάνει ήδη… πάταγο — επέλεξε τον πιο απολαυστικό τρόπο για να το πει: τον Papito.

Ο Papito είναι ένας από τους πιο αυθεντικούς food creators της ελληνικής σκηνής. Με το χαρακτηριστικό του "Πάρ' το" και το mukbang στυλ που τον έχει κάνει αγαπητό σε εκατοντάδες χιλιάδες followers, ο Papito δεν υποδύεται τίποτα, απλώς τρώει, αντιδρά και λέει αυτό που σκέφτεται. Ακριβώς γι' αυτό ήταν η πιο φυσική επιλογή για ένα προϊόν που δεν χρειάζεται υπερβολές για να εντυπωσιάσει.

Η καμπάνια κυκλοφορεί online και στις τηλεοπτικές οθόνες. Ο Papito, ο αγαπημένος food creator που έχει κάνει το "Πάρ' το" τρόπο ζωής, δοκιμάζει on camera τη νέα Pizza Croissant και η αντίδρασή του λέει όλα όσα χρειάζεται να ξέρουμε: «Τρέλανε μας lartigiano!»

Βουτυρένια ζύμη, flaky layers και τρεις συνταγές που δεν αφήνουν κανέναν αδιάφορο: Chicken Parmesan, Gorgonzola Blueberry και Pistachio Mortadella. «Τέλεια. Ακραία. Μαγεία». Τα λόγια είναι του Papito, η εμπειρία είναι δική σας.

To σενάριο το υπογράφει η Scarlet Agency ενώ η παραγωγή είναι της Correct Productions.

Διαθέσιμη με δωρεάν delivery μέσω lartigiano.gr και lartigiano app.