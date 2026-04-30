Σε εξέλιξη η διαδικασία

Διαδικασία spec για τον διαφημιστικό της λογαριασμό έχει ξεκινήσει, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Business Today, η NN Hellas. Πρόκειται για εξέλιξη, που προέκυψε μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας της ασφαλιστικής εταιρείας με την The Newtons Labarotory.

Υπενθυμίζεται πως, όπως έχετε διαβάσει στο Βusiness Today από τις αρχές Απριλίου, η The Newtons Laboratory ανέλαβε τον λογαριασμό της Εθνικής Ασφαλιστικής όσον αφορά το δημιουργικό, καθώς αποτελεί τον συνεργάτη επικοινωνίας της Τράπεζας Πειραιώς, που εξαγόρασε το 100% της Εθνικής Ασφαλιστικής έναντι περίπου 0,6 δις ευρώ, στο τέλος του Νοεμβρίου του 2025. Σε αυτό το πλαίσιο, η The Newtons Laboratory ανέλαβε και το τμήμα του λογαριασμού, που αφορά την Εθνική Ασφαλιστική και η συνεργασία με την NN Hellas ολοκληρώθηκε.