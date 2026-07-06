Υπογράφει τη launch καμπάνια των νέων Podcast

Η Choose ανέλαβε τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της καμπάνιας λανσαρίσματος, καθώς και τη συνολική digital καμπάνια του «Σκληρές Αλήθειες On Demand», του νέου Podcast On Demand της LiFO, με τον Άρη Δημοκίδη.

Το νέο εγχείρημα αποτελεί τη φυσική εξέλιξη του podcast, εισάγοντας μια σειρά μηνιαίων premium ηχητικών επεισοδίων που λειτουργούν συμπληρωματικά στο καθιερωμένο εβδομαδιαίο podcast, το οποίο παραμένει δωρεάν για όλους τους ακροατές. Μέσα από παραγωγές υψηλών προδιαγραφών, το «Σκληρές Αλήθειές On Demand» διεύρυνε τις δυνατότητες της ηχητικής αφήγησης και προσέφερε μια ακόμη πιο ολοκληρωμένη εμπειρία στον ακροατή. Η νέα σειρά βασίζεται σε πολύμηνη δημοσιογραφική έρευνα, πολυάριθμες συνεντεύξεις και υψηλής ποιότητας ηχητική παραγωγή, αναδεικνύοντας ιστορίες και πρόσωπα που έχουν διαμορφώσει τη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα.

Αναλαμβάνοντας την καμπάνια λανσαρίσματος και τη συνολική digital καμπάνια του project, η Choose συνέβαλε στην προβολή της πρωτοβουλίας της LiFO η οποία αναδεικνύει ένα νέο μοντέλο premium ηχητικού περιεχομένου στην ελληνική αγορά και δίνει στους δημιουργούς τη δυνατότητα να επενδύουν σε ακόμη πιο απαιτητικές παραγωγές, με τελικό αποδέκτη τους ακροατές.