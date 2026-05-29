Στον αέρα είναι η νέα ταινία της AΛΦΑ, μια καμπάνια αφιερωμένη στους ανθρώπους που έχουν πραγματική αξία στη ζωή μας - εκείνους που ήταν πάντα εκεί. Εκείνους που μέσα σε μια καθημερινότητα που τρέχει, συχνά ξεχνάμε να τους προσφέρουμε κάτι απλό αλλά ουσιαστικό, να είμαστε δίπλα τους.

«Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για το αποτέλεσμα, καθώς αποτυπώνει με αυθεντικότητα τις αξίες της μάρκας και τη σύνδεσή της με την καθημερινότητα και όσα έχουν πραγματικά σημασία.Γιατί αυτοί που μας έμαθαν τα πάντα, τα αξίζουν όλα», αναφέρει η Αθηναϊκή Ζυθοποιία σε σχετική ανάρτηση για την νέα επικοινωνία της ΑΛΦΑ.

Η συγκινητική ταινία της ΑΛΦΑ αναπτύσσεται σε 360 περιβάλλον, σε τηλεόραση, digital, social media και OOH.

Το δημιουργικό της καμπάνιας υπογράφει η Soho Square Athens και την παραγωγή επιμελήθηκε η Picky Productions.

Η μπίρα ΑΛΦΑ αποτελεί μία από τις παλαιότερες μάρκες μπίρας στην Ελλάδα. Είναι ξανθιά και ελαφριά Lager, με πλούσιο αφρό. Συνδυάζει ένα λαμπερό χρυσαφί χρώμα και ένα απαλό άρωμα βύνης και μαγιάς και ζυθοποιείται με 100% ελληνικό κριθάρι.