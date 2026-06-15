Την παραγωγή υλοποίησε η Bezier.

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Σύμφωνα με την ανακοίνωση:

«Στα Νερά Κρήτης κάνουμε το επόμενο μεγάλο βήμα για το περιβάλλον και σας παρουσιάζουμε το Θέρισο ecoSIX: την πρώτη εξάδα φυσικού μεταλλικού νερού 1,5L στον κόσμο σε χάρτινη συσκευασία.

Αντικαθιστώντας την πλαστική συρρίκνωση με 100% ανακυκλώσιμο χαρτί, αλλάζουμε τα δεδομένα και αποδεικνύουμε έμπρακτα ότι η βιωσιμότητα είναι συνειδητή επιλογή. Με αυτή την ηγετική κίνηση, επαναπροσδιορίζουμε τα δεδομένα στον κλάδο του εμφιαλωμένου νερού και εμπνέουμε την αλλαγή στις καθημερινές μας συνήθειες.

Οδεύουμε μπροστά με σταθερά, καινοτόμα βήματα, μετατρέποντας το όραμα για ένα βιώσιμο περιβάλλον σε καθημερινή πραγματικότητα στο ράφι

Γιατί, το αύριο ξεκινά από τις πράξεις μας σήμερα».

Τη δημιουργική επιμέλεια της καμπάνιας ανέλαβε η Solid Havas, ενώ την παραγωγή υλοποίησε η Bezier.