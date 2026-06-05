Την παραγωγή υπογράφει η Topcut Modiano

Το καλοκαίρι είναι γεμάτο μικρές και μεγάλες αποδράσεις, αυθόρμητες στιγμές και ατελείωτες ώρες δίπλα στη θάλασσα. Και κάπου ανάμεσα στις βουτιές, τις βόλτες και τις εξερευνήσεις, έρχεται εκείνη η γνώριμη στιγμή που συνειδητοποιείς πως … πεινάς λίγο.

Για αυτές ακριβώς τις στιγμές, τα Cream Crackers Παπαδοπούλου αποτελούν τον ιδανικό καλοκαιρινό συνοδοιπόρο. Σε χορταίνουν χωρίς να σε βαραίνουν, τα μεταφέρεις εύκολα παντού μαζί σου και αποτελούν μια νόστιμη και πρακτική επιλογή για κάθε ώρα της ημέρας.

Φτιαγμένα με φυσικό προζύμι, από 1.296 ανάλαφρα φύλλα και ψημένα στον φούρνο, τα Cream Crackers Παπαδοπούλου ξεχωρίζουν για τη μοναδική τραγανή υφή και την ανάλαφρη γεύση τους. Παράλληλα, η πλούσια γκάμα τους – σίτου, σίκαλης, χωρίς ζάχαρη, πολύσπορα και χαρούπι – προσφέρει επιλογές που καλύπτει κάθε προτίμηση και ανάγκη.

Με αφετηρία αυτή τη γνώριμη καθημερινή αλήθεια, τα Cream Crackers Παπαδοπούλου παρουσιάζουν τη νέα τους καλοκαιρινή καμπάνια, υπενθυμίζοντας ότι όταν πεινάς λίγο, η λύση είναι πάντα εύκολη, γευστική και ανάλαφρη.

Η καμπάνια που δημιουργήθηκε από την Solid Havas, προβάλλεται ήδη στην τηλεόραση και υποστηρίζεται από ολοκληρωμένες ενέργειες digital και social media. Την παραγωγή υπογράφει η Topcut Modiano, σε σκηνοθεσία Γρηγόρη Ρέντη.

Δείτε το νέο TVC της καμπάνιας “Παραλία”: