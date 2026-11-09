Η νέα συνάντηση της σειράς της SOUL Creative Agency εστιάζει στην ηγεσία, την κουλτούρα και το μέλλον της εργασίας.

Η SOUL Creative Agency συνεχίζει τα SOUL Dialogues με τη δεύτερη συνάντηση της σειράς, την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2026, στις 19:00, στα γραφεία της στον Κεραμεικό.

Καλεσμένος του SOUL Dialogues Vol. 2 είναι ο Ορφέας Σταύρου, Chartered Psychologist, Managing Director της Evalion-SHL και Founder του MyOrama, με πολυετή εμπειρία στην οργανωσιακή ψυχολογία, την αξιολόγηση ανθρώπινου δυναμικού και την ανάπτυξη οργανισμών.

Με τίτλο «Change Starts With Us», η συζήτηση εξερευνά πώς η ηγεσία, η κουλτούρα και οι άνθρωποι διαμορφώνουν οργανισμούς που μπορούν να προσαρμόζονται, να εξελίσσονται και να προχωρούν μπροστά. Στο επίκεντρο θα βρεθούν το change management, η οργανωσιακή κουλτούρα και οι μεταβαλλόμενες προσδοκίες μιας νέας γενιάς που επαναπροσδιορίζει τη σχέση της με την εργασία.

Τα SOUL Dialogues είναι μια σειρά ζωντανών, δια ζώσης συζητήσεων που φέρνει κοντά διαφορετικές φωνές από το branding, το επιχειρείν και την κουλτούρα. Κάθε συνάντηση δημιουργεί έναν χώρο για ουσιαστικό διάλογο, διαφορετικές οπτικές και ιδέες γύρω από τις δυνάμεις που διαμορφώνουν τις επιχειρήσεις, τους οργανισμούς και την κοινωνία.

Το δεύτερο SOUL Dialogue θα πραγματοποιηθεί σε περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων και θα ολοκληρωθεί με ποτό και ανεπίσημη συζήτηση στα γραφεία της SOUL.