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Ο Δήμος Καρπάθου προκήρυξε διαγωνισμό για την προβολή του νησιού.

Αναλυτικότερα, αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ολοκληρωμένου πλάνου τουριστικής επικοινωνίας και προβολής του Δήμου Καρπάθου, στο εσωτερικό και κυρίως στο εξωτερικό, με στόχο: (α) την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας του προορισμού στις κύριες αγορές-στόχους της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης (Γερμανία, Σκανδιναβία, Σλοβενία, Σλοβακία, Αυστρία), (β) την προβολή του προορισμού ως αυθεντικού, ποιοτικού και βιώσιμου νησιωτικού προορισμού, και (γ) την ενίσχυση της εμπορικής αξιοποίησης της νέας απευθείας αεροπορικής σύνδεσης από τη Γερμανία (Ντίσελντορφ — Κάρπαθος) που εκκινεί τον Μάιο 2026.

Η σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

Τμήμα 1: «Ψηφιακή τουριστική προβολή και διαφήμιση», εκτιμώμενης αξίας 123.415,65 € με ΦΠΑ 24% και περιλαμβάνει δύο δράσεις:

Δράση 1η : Διαχείριση καμπανιών ψηφιακής διαφήμισης σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και μηχανών αναζήτηση

Δράση 2η: Διαφημιστική προβολή μέσω πλατφορμών ταξιδιωτικού περιεχομένου αεροπορικών εταιρειών (Tour Operator content platforms) και ψηφιακών μέσων τουριστικού περιεχομένου, με στόχευση σε πέντε (5) διακριτές αγορές της Ευρώπης

Τμήμα 2 : «Υπαίθρια διαφήμιση εξωτερικού», εκτιμώμενης αξίας 23.560,00€ με ΦΠΑ 24%.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 118.528,75 € € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 146.975,65 €).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της για το Τμήμα 1 και σε τρεις (3) μήνες για το Τμήμα 2.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Παρασκευή 26 Ιουνίου και ώρα 14:00.