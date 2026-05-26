Απο την ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας

Η Εκτελεστική Επιτροπή του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας προχώρησε στην έγκριση των όρων της προκήρυξης για σύμβαση που αφορά «Σχέδιο Δράσεων Επικοινωνίας (ΣΔΕ) και υλοποίηση προγράμματος για την πληροφόρηση, ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού σε θέματα πολιτικών διαχείρισης των απορριμμάτων και προόδου υλοποίησης των έργων του ΠΕΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας».

Πρόκειται για σύμβαση, η εκτιμώμενη αξία της οποίας ξεπερνά τα 2 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (1.658.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ 24%) και το αντικείμενό της περιλαμβάνει τα εξής:

Δράση 1: Επικοινωνιακή στρατηγική και υποστήριξη του ΦοΔΣΑ κατά την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσεων Επικοινωνίας,

Δράση 2: Συνδυασμένες ενέργειες προβολής σε Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, διαδίκτυο και υπαίθρια διαφήμιση,

Δράση 3: Σχεδιασμός και παραγωγή έντυπου, ηλεκτρονικού, οπτικοακουστικού και λοιπού ενημερωτικού προωθητικού υλικού,

Δράση 4: Συμμετοχή και διοργάνωση εκδηλώσεων πληροφόρησης, ενημέρωσης και προβολής και

Δράση 5: Προβολή σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 36 μήνες από την υπογραφή της. Η επίσημη προκήρυξη του διαγωνισμού αναμένεται άμεσα.