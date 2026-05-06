Δράσεις διάχυσης και προβολής

O Aναπτυξιακός Οργανισμός Πελοποννήσου Α.Ε. - ΑΟΤΑ προκήρυξε διαγωνισμό για την υλοποίηση του Υποέργου 2 «Διάχυση - Δημοσιότητα» της Πράξης: «Δημιουργία δομών υποστήριξης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας έντασης γνώσης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου», η οποία έχει ενταχθεί στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2021 - 2027».

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό και την οριζόντια υλοποίηση επικοινωνιακών και προωθητικών δράσεων, με στόχο την προβολή, διάχυση και ανάδειξη της λειτουργίας, των δράσεων και των αποτελεσμάτων των δομών υποστήριξης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας έντασης γνώσης και τη δημιουργία κοινότητας ενδιαφερόμενων που αναπτύσσονται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, που αποτελεί φορέα χρηματοδότησης.

Ειδικότερα, η σύμβαση περιλαμβάνει 3 αλληλοσυμπληρούμενα βασικά αντικείμενα:

1) Ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής επικοινωνίας,

2) Υλοποίηση δράσεων προβολής και διαφήμισης και

3) Διοργάνωση εκδηλώσεων διάχυσης και δημοσιότητας.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 224.239,37 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και η διάρκειά της ορίζεται από την υπογραφή της έως 31/12/2026, χωρίς να δύναται σε καμιά περίπτωση να υπερβεί τη 13η Ιανουαρίου 2027. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Τρίτη 19 Μαΐου και ώρα 15:00.