Για το 2026-2027

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ενέκρινε τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «Συμμετοχή - Διοργάνωση εγχώριων και διεθνών δράσεων προώθησης τουριστικού αποθέματος της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών 2026-2027». Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 260.000 ευρώ με ΦΠΑ (140.000 ευρώ για το 2026 και 120.000 ευρώ για το 2027).

Το έργο περιλαμβάνει τηλεοπτική προβολή, διαχείριση και ανάπτυξη social media, παραγωγή τουριστικού υλικού, δημιουργία σύγχρονου Info Kiosk, διοργάνωση τριών fam trips, τηλεοπτικό οδοιπορικό στα βουνά των Σερρών, outdoor διαφήμιση σε επιλεγμένες αγορές του εξωτερικού, αναβάθμιση του τουριστικού χάρτη της περιοχής και προωθητική ενέργεια στο σταθμό Συντάγματος του Μετρό Αθηνών. Η επίσημη προκήρυξη αναμένεται το αμέσως επόμενο διάστημα.