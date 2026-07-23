Εγχώριες και Διεθνείς Δράσεις Προώθησης Τουριστικού Αποθέματος

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Σε επιβεβαίωση ρεπορτάζ του advertising.gr από τις 19 Ιουνίου, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Σερρών) προκήρυξε διαγωνισμό για το έργο «Συμμετοχή – Διοργάνωση Εγχώριων και Διεθνών Δράσεων Προώθησης Τουριστικού Αποθέματος της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, Έτους 2026-2027», συνολικού προϋπολογισμού 260.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Το έργο αφορά σε:

1) Μετάδοση spots στην τηλεόραση

2) Βελτιστοποίηση – διαχείριση υφιστάμενων & δημιουργία νέων λογαριασμών μέσων κοινωνικής δικτύωσης

3) Δημιουργία – παραγωγή τουριστικού προωθητικού υλικού της ΠΕ Σερρών

4) Δημιουργία σταθμού πληροφόρησης (Info Kiosk) τελευταίας τεχνολογίας

5) Φιλοξενία τουριστικών πρακτόρων, διαμορφωτών κοινής γνώμης & επαγγελματιών του τουρισμού & του οπτικοακουστικού τομέα στην ΠΕ Σερρών (3 fam trips)

6) Τηλεοπτική παραγωγή οδοιπορικού στα βουνά της ΠΕ Σερρών

7) Υπαίθρια (outdoor) διαφήμιση σε επιλεγμένες χώρες του εξωτερικού

8) Βελτιστοποίηση & εκτύπωση του τουριστικού χάρτη της ΠΕ Σερρών

9) Οργάνωση & υλοποίηση προωθητικής ενέργειας στο μετρό Αθηνών (Στάση Σύνταγμα)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορές για το σύνολο του έργου μέχρι την Παρασκευή 28 Αυγούστου και ώρα 15:00.