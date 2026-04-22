Για την Προβολή και Επικοινωνία του ΕΣΠΑ 2021-2027

Πρόσθεσε το Advertising.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προκήρυξε διαγωνισμό για την «Προβολή και Επικοινωνία του ΕΣΠΑ 2021-2027».

Αναλυτικότερα, αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών, προβολής και επικοινωνίας του ΕΣΠΑ 2021 - 2027 που περιλαμβάνει τις παρακάτω δράσεις:

Δράση 1: Σχεδιασμός Επικοινωνιακής Στρατηγικής

Δράση 2: Δημιουργικός Σχεδιασμός, Παραγωγή Οπτικοακουστικού και λοιπού Προωθητικού Υλικού

Δράση 3: Ενέργειες Προβολής και Επικοινωνίας στα ΜΜΕ (τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπος τύπος)

Δράση 4: Προβολή στο Διαδίκτυο και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (ηλεκτρονικός τύπος, sites, social media)

Δράση 5: Σχεδιασμός και Οργάνωση Εκδηλώσεων

Δράση 6: Έρευνες Αναγνωρισιμότητας και Αντίληψης κοινού Δράση

7: Άλλες Ενέργειες προώθησης και Επικοινωνίας (ενδεικτικά Viber advertising, WhatsApp Advertising κλπ)

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από τις δράσεις ενημέρωσης και επικοινωνίας είναι:

Η δημιουργία «ενδιαφέροντος» γύρω από το ΕΣΠΑ 2021 – 2027.

Η καλλιέργεια «θετικού κλίματος» γύρω από το ΕΣΠΑ 2021 - 2027 και τους φορείς που εμπλέκονται στην υλοποίησή του.

Η μείωση των προκαταλήψεων σχετικά με τον ρόλο και τη διαχείριση του ΕΣΠΑ.

Η συμβολή στην εξασφάλιση της διαφάνειας γύρω από τις δράσεις και τις διαδικασίες ΕΣΠΑ 2021 -2027

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 3.000.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 3.720.000,00 €). Η αναθέτουσα αρχή δύναται να ενεργοποιήσει δικαίωμα προαίρεσης αξίας έως 1.000.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (1.240.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης, ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ (4.000.000,00€) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, ήτοι τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα χιλιάδες ευρώ (4.960.000,00 €).

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Πέμπτη 4 Ιουνίου και ώρα 12.00.