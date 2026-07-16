Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσεων επικοινωνίας

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H Περιφέρεια Αττικής θα προχωρήσει σε διαγωνισμό για «δράσεις ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης του γενικού και, κατά περίπτωση, του ειδικού κοινού σε σχέση με τις εξωστρεφείς δραστηριότητες της Περιφέρειας Αττικής για την περίοδο 2026-2027». Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του γενικού και, κατά περίπτωση, του ειδικού κοινού σχετικά με τις «εξωστρεφείς» δραστηριότητες της Περιφέρειας Αττικής, δηλαδή τις δραστηριότητες που αφορούν τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, την ασφάλεια των πολιτών και τη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος.

Ο ανάδοχος καλείται να εκπονήσει επικοινωνιακή στρατηγική και να υλοποιήσει ένα Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσεων Επικοινωνίας (ΟΣΔΕπ) για την περίοδο 2026-2027, το οποίο καλύπτει έξι Τομείς Δραστηριοτήτων της Περιφέρειας (περιβάλλον/μεταφορές και οδική ασφάλεια, εξυπηρέτηση πολίτη και ηλεκτρονική διακυβέρνηση, δημόσια υγεία και κοινωνική μέριμνα, έλεγχοι αγοράς και υγειονομικοί έλεγχοι, επιχειρηματικότητα και ενέργεια, αθλητισμός και πολιτισμός). Η διάρκεια της σύμβασης είναι 24 μήνες, με δικαίωμα προαίρεσης για παράταση έως έξι επιπλέον μήνες.

Το έργο διαρθρώνεται σε οκτώ Δράσεις:

1) κατάρτιση της ολοκληρωμένης στρατηγικής επικοινωνίας και του Media Plan,

2) διοργάνωση θεματικών εκδηλώσεων, πλατφορμών διαβούλευσης, ημερίδων/workshops και συμμετοχή σε εκθέσεις εσωτερικού,

3) δικτυώσεις, τεχνικές συναντήσεις και ειδικές εκδηλώσεις για στοχευμένα κοινά,

4) δημιουργικό σχεδιασμό και παραγωγή έντυπου, ηλεκτρονικού και οπτι κοακουστικού υλικού,

5) διαφημιστικές ενέργειες σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα,

6) αναβάθμιση της ψηφιακής παρουσίας και εφαρμογή εργαλείων social listening & analytics,

7) υποστήριξη της λειτουργίας του Γραφείου Τύπου και

8) έρευνες γνώσης και γνώμης κοινού, αξιολόγηση των εφαρμοζόμενων δράσεων και διοίκηση/συντονισμό του έργου.

Ο προϋπολογισμός της αρχικής σύμβασης ανέρχεται σε 7.427.600 ευρώ με ΦΠΑ (9.655.880 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης). Η επίσημη προκήρυξη αναμένεται άμεσα.