Παροχή υπηρεσιών δημοσιότητας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και καμπανιών στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης για το Γραφείο Διασύνδεσης ΑΠΘ.

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Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο προκήρυξε διαγωνισμό για την Παροχή υπηρεσιών δημοσιότητας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και καμπανιών στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης για το Γραφείο Διασύνδεσης ΑΠΘ.

Το spec αφορά τη διοργάνωση τριών εκδηλώσεων μεγάλης κλίμακας (≥ 500 ατόμων) στη Θεσσαλονίκη και 22 μικρότερων εκδηλώσεων σε χώρους του ΑΠΘ. Επίσης περιλαμβάνει υπηρεσίες προβολής & προώθησης (καμπάνιες σε social media).

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 94.050 ευρώ και προσφορές υποβάλλονται μέχρι την Δευτέρα 29 Ιουνίου.