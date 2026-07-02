Για τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό και την οριζόντια υλοποίηση επικοινωνιακών και προωθητικών δράσεων

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Πελοποννήσου Α.Ε.-Α.Ο.Τ.Α. «τρέχει» spec για την ανάθεση υπηρεσιών υλοποίησης δράσεων Διάχυσης και Δημοσιότητας και κατάρτισης Ολοκληρωμένης Στρατηγικής Επικοινωνίας για την Προώθηση Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στην Πελοπόννησο, συνολικού προϋπολογισμού 224.239,37 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Το φυσικό αντικείμενο της υπηρεσίας αφορά στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό και την οριζόντια υλοποίηση επικοινωνιακών και προωθητικών δράσεων, με στόχο την προβολή, διάχυση και ανάδειξη της λειτουργίας, των δράσεων και των αποτελεσμάτων των δομών υποστήριξης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας έντασης γνώσης & τη δημιουργία κοινότητας ενδιαφερόμενων που αναπτύσσονται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως 31/12/2026 και δεν δύναται σε καμία περίπτωση να υπερβεί την 13η Ιανουαρίου 2027.

Προσφορές υποβάλλονται μέχρι την Τετάρτη 15 Ιουλίου και ώρα 15:00.